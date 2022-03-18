Відсьогодні знизяться ціни на пальне в Україні
Відсьогодні, 18 березня, ціни на пальне в Україні знизяться завдяки законопроєкту про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%
Про це повідомляє офіційний сайт Мінекономіки.
Відтепер дизпаливо коштуватиме на 5 грн дешевше - зниження з 44,90 до 39,96 грн за літр.
Бензин – на понад 7 грн дешевше - зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр.
"Це відбулося завдяки вчасно ухваленим рішенням Урядом та Парламентом. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги", - йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.
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