Відсьогодні знизяться ціни на пальне в Україні

Про це повідомляє офіційний сайт Мінекономіки.



Відтепер дизпаливо коштуватиме на 5 грн дешевше - зниження з 44,90 до 39,96 грн за літр.



Бензин – на понад 7 грн дешевше - зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр.



"Це відбулося завдяки вчасно ухваленим рішенням Урядом та Парламентом. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%. Таким чином, ми досягаємо балансу, коли за рахунок радикального зниження податків ціна знижується. Завдяки цьому зможемо акумулювати достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування. Доступне пальне дозволить активувати низку економічних процесів, які наблизять Україну до перемоги", - йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Нагадаємо, "Революційне рішення": Парламент підтримав урядовий проєкт податкової реформи, - Шмигаль

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