Про це заявив запропонований на посаду віцепрем'єра міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров, повідомляє РИА Новости.

"Ви торкнулися найбільш, напевно, враженої галузі — це автопром. Зниження ринку і виробництва цього року буде близько на 50%", - прокоментував він у Держдумі.

За словами міністра, відновлення ринку та виробництва може бути стимульоване за допомогою електрокарів.

"Не потрібний ні двигун внутрішнього згоряння, ні трансмісія, ні мости. Це оптимізує терміни запуску нових виробництв", - пояснив Мантуров.

Станом на 14 липня, вдалося виконати половину плану антиросійських санкцій групи Єрмака-Макфола.

Станом на 15 липня, індекс промислового оптимізму в Росії опустився до мінімуму від початку санкційної кризи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb