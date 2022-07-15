Відсоток продаж та виробництва легкових автомобілів у Росії з початку року впаде наполовину
Продажі та виробництво автомобілів у РФ у 2022 році скоротяться приблизно на 50%
Про це заявив запропонований на посаду віцепрем'єра міністр промисловості та торгівлі Денис Мантуров, повідомляє РИА Новости.
"Ви торкнулися найбільш, напевно, враженої галузі — це автопром. Зниження ринку і виробництва цього року буде близько на 50%", - прокоментував він у Держдумі.
За словами міністра, відновлення ринку та виробництва може бути стимульоване за допомогою електрокарів.
"Не потрібний ні двигун внутрішнього згоряння, ні трансмісія, ні мости. Це оптимізує терміни запуску нових виробництв", - пояснив Мантуров.
- Станом на 14 липня, вдалося виконати половину плану антиросійських санкцій групи Єрмака-Макфола.
- Станом на 15 липня, індекс промислового оптимізму в Росії опустився до мінімуму від початку санкційної кризи.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.05
Купівля 36.05Продаж 36.83
-
EUR
Купівля 35.83Продаж 36.84
- Актуальне
- Важливе