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Головна війна з Росією "Відсутність істотних змін працює проти РФ": політолог Басараб пояснив нові погрози Кремля відсутністю розуміння, що робити далі
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"Відсутність істотних змін працює проти РФ": політолог Басараб пояснив нові погрози Кремля відсутністю розуміння, що робити далі

13 січня, 2022 четвер
21:58
війна з Росією Михайло Басараб

Політолог Михайло Басараб вважає, що після трьох етапів переговорів з Заходом, Росія нічого не досягла і у Кремля немає розуміння, що треба робити далі

Про це він сказав у ефірі програми "Підсумки".

"Ще вчора, було зрозуміло, що Росія з високою ймовірністю програє цей бліц, який вона нав'язала Україні та Заходу.  Починаючи з осіннього накопичення військ на кордонах, далі пішли ультиматуми, погрози і після того - вимога Росії сісти з нею за стіл переговорів. Мабуть, коли Росія починала цю гру, вони не могли уявити, що все буде продовжуватися так, як воно відбувається в останні дні. Очевидно, Кремль розраховував на те, що це все справить своє враження, тобто дадуть відповідний результат - Америка на чолі з Байденом злякається і, відповідно, НАТО піде на поступки чи погодиться виконувати ті вимоги, які висунула Росія", - вважає політолог.

На думку Басараба, ніхто нікого не злякався і фактично всі вимоги Росії були відкинуті до початку переговорів.

"Ми маємо таку ситуацію, коли відсутність будь-яких істотних змін в загальній диспозиції працює проти Росії. Саме тому, ми чуємо з її боку дуже метушливі та суперечливі заяви, вони дуже схожі на істерику. Ще більші погрози чергуються із закликами іти на якісь компроміси. У Кремля немає розуміння, що треба робити далі, тому що вони розрахували, що всі злякаються і виконають їхні умови. Цього не сталося", - сказав він.

Політолог додав, що Росія вже сьогодні, з високою ймовірністю, зазнала поразки.

"Результатів вони не досягли, мало того, вони можуть отримати протилежні результати. Ми чуємо сьогодні з Вашингтону, що США можуть піти на посилення санкцій. Окрім того, ця нахабна риторика Росії призвела до того, що США оголосили той перелік санкцій, яких зазнає Росія, якщо далі буде іти на ескалацію. Це такі санкції, які можуть поставити Росію буквально за кілька тижнів на коліна, тому Росія критично залежна від Заходу в багатьох компонентах", - підсумував Басараб.
 

  • Як повідомлялося раніше, 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.
  • 13 січня у Відні відбулося засідання ОБСЄ, яке було спрямоване на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Новий голова ОБСЄ заявив, що у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни.
  • Голова місії США при ОБСЄ заявив, що Мінські угоди можна втілити тоді, коли Росія виконає безпекові зобов'язання.

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ОБСЄ
РФ
Перемовини
НАТО
США
Михайло Басараб
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