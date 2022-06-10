Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Це – відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді. Не вірте маячні із незрозумілих джерел. Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі", – наголосив очільник Донеччини.

Евакуацію з найперших днів повномасштабного вторгнення здійснює Донецька ОВА з місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими, наголосив Кириленко.

"Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами – це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!" – закликав голова Донецької ОВА.

На Луганщині продовжується евакуація. 8 червня вивезти у безпеку сєверодончан наразі неможливо через постійні бої всередині міста.

З Лисичанська на Луганщині 9 червня поліція, волонтери та рятувальники евакуювали 16 людей, зокрема трьох дітей.

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