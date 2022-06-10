"Відверта брехня": очільник Донеччини Кириленко спростував інформацію про "заборону" евакуації зі Слов'янська та Бахмута
Голова Донецької ОВА Павло Кириленко назвав фейковою інформацію про загострення бойових дій та заборону евакуації зі Слов'янська та Бахмута
Про це інформує на сторінці у фейсбук голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Це – відверта брехня, яка підспівує російській пропаганді. Не вірте маячні із незрозумілих джерел. Війна іде не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі", – наголосив очільник Донеччини.
Евакуацію з найперших днів повномасштабного вторгнення здійснює Донецька ОВА з місцевою владою, рятувальниками, поліцією та військовими, наголосив Кириленко.
"Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами. Евакуюємо постійно і безплатно. При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами – це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Евакуюйтесь вчасно! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!" – закликав голова Донецької ОВА.
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