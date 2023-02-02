Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мій суто військовий погляд, виносячи за дужки геополітичну та політичну частини, як би це дивно не звучало, насправді відвоювати Крим воєнними методами легше, ніж звільнити Донбас по лінії 24 лютого. Ракети дальнього радіуса дії з ураженням до 300 км, які можуть нам надати тільки американці, повністю упідводнюють Кримський міст, тобто у противника тоді немає логістики. До того ж треба якнайбільше машин F-16, які за допомогою ракет AGM-88, повністю знищують ворожу ППО. А також цей літак може брати на борт дуже хорошу ракету AIM-120 AMRAAM із дальністю завдання уражень до 180 км. Частина цих літаків вступає у бої з їхньою авіацією, а частина банально знищує усі важкі транспортні літаки, починаючи від АН-124 "Руслан" і закінчуючи ІЛ-76", - пояснив військовий експерт.

Петро Черник зауважив, що Крим, з точки зору логістики, – це проблема території, де немає ні води, ні харчів.

"Якщо таку стратегію застосувати у межах кількох тижнів, то там люди та особовий склад російської армії почнуть голодувати, і самі піднімуть лапки без бою. Отака сурова дійсність. Тобто суто у воєнній частині – це абсолютна реальність, але без зброї союзників цього добитися неможливо. А взяти Донбас по лінії 24 лютого неймовірно важко, бо там все забетоновано так, не гірше ніж свого часу лінії Зігфріда (лінії захисних споруд у часи Першої світової війни та у 1930-х роках, які були побудовані Німеччиною – ред.), а також це потребує колосального людського ресурсу", - зазначив Черник.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ в змозі повернути окупований Росією Крим до літа поточного року

А військовий експерт полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан каже, що ЗСУ зайдуть у Крим до літа цього року.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що звільнення Криму буде розбито на кілька етапів

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