Звільнення Криму буде розбито на кілька етапів, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Питання звільнення Криму є одним зі складових наших дій, пов'язаних зі звільненням наших територій від окупантів. Питання звільнення Криму для нас є важливим з низки причин. На першому етапі ми маємо позбавити Росію використовувати Крим, як мілітарний хаб, який використовується для підживлення підрозділів армії РФ на Півночі нашої країни", - зауважив Згурець.

За його словами, звільнення Криму може бути розбито на кілька етапів.

"Перебивання артерій, які дозволяють Росії перекидати війська з материкової частини Росії у Крим, а далі - на територію України. Це можна зробити відповідними технічними засобами. Крим необов'язково звільняти військовим шляхом. Крим треба відрізати від РФ і це буде першим кроком до звільнення Криму", - підкреслив Згурець.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що ЗСУ в змозі повернути окупований Росією Крим до літа поточного року

А військовий експерт полковник Збройних Сил України у запасі Роман Світан каже, що ЗСУ зайдуть у Крим до літа цього року.

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