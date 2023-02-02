Звільнення Криму буде розбито на кілька етапів, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Крим потрібно відрізати від РФ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Питання звільнення Криму є одним зі складових наших дій, пов'язаних зі звільненням наших територій від окупантів. Питання звільнення Криму для нас є важливим з низки причин. На першому етапі ми маємо позбавити Росію використовувати Крим, як мілітарний хаб, який використовується для підживлення підрозділів армії РФ на Півночі нашої країни", - зауважив Згурець.
За його словами, звільнення Криму може бути розбито на кілька етапів.
"Перебивання артерій, які дозволяють Росії перекидати війська з материкової частини Росії у Крим, а далі - на територію України. Це можна зробити відповідними технічними засобами. Крим необов'язково звільняти військовим шляхом. Крим треба відрізати від РФ і це буде першим кроком до звільнення Криму", - підкреслив Згурець.
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