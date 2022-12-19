Виготовили спеціально під потреби Укренерго: на пошкодженій обстрілами підстанції встановлюють нове обладнання, надане USAID
Україна безкоштовно отримала 105 одиниць енергетичного обладнання від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) на суму понад 100 тис. доларів
Про це повідомляє НЕК "Укренерго" у facebook.
"Нове обладнання загальною вартістю понад 100 тисяч доларів від наших американських партнерів з USAID вже готується для встановлення на одну з пошкоджених обстрілами росіян підстанцій. Це пристрої, які дозволяють керувати технологічними процесами та моніторити ключові технологічні параметри роботи підстанції, вчасно виявляти проблеми в обладнанні та запобігати виникненню аварій. 105 одиниць такого обладнання безкоштовно надали для "Укренерго" наші партнери з USAID Проєкт енергетичної безпеки", – йдеться у повідомленні.
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Зокрема зазначається, що обладнання було виготовлено спеціально під потреби Укренерго провідною американською компанією SEL у максимально стислі терміни.
"Це та інше ключове замінене обладнання дозволять відновити роботу підстанції, а з нею – і стабільність енергопостачання у регіоні, який наразі потерпає від дефіциту потужності, передача якої ускладнена через пошкодження ключових об’єктів генерації та передачі", – додали в Укренерго.
- Нагадаємо: 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці - пошкодження енергоінфраструктури.
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