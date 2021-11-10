Виготовляв за 2,5 тис. грн: СБУ викрила лікаря на підробці COVID-сертифікатів

Про це повідомляє СБУ.



За даними слідства, схему організував лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій Дніпра. Він видавав сертифікати про вакцинацію переважно поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку "Дія", а також працівникам місцевих підприємств і клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон.



Особисті дані невакцинованих громадян медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я “eHealth” через комплексну медичну інформаційну систему “Каштан”, а вакцину списував. Ця протиправна схема проіснувала кілька місяців.



Як зазначає СБУ, правоохоронці викрили зловмисника на одній із “гуртових” оборудок під час того, як йому передавали перший транш за дев'ять підроблених сертифікатів про вакцинацію.



За внесення неправдивих відомостей в електронну систему “eHealth” він брав по 2,5 тис. грн з “клієнта”.



У ході обшуків у зловмисника вилучили 50 тис. грн, а також печатки і штампи різних медичних закладів і чорнові записи з підтвердженнями протиправної діяльності.







Організатору протиправної схеми планують повідомити про підозру за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Слідчі дії зі встановлення усіх причетних до схеми тривають. Після виявлення громадян, персональні дані яких лікар протиправно вніс у систему “eHealth”, СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності.



СБУ наголосила, що за виготовлення та використання фальшивок передбачається як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, МОЗ працює над механізмом "ковідної амністії" для тих, хто купив підроблений COVID-сертифікат про вакцинацію.

За тиждень 1-8 листопада поліція порушила 118 справ за підробку COVID-документів.