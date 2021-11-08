За тиждень поліція порушила 118 справ за підробку COVID-документів

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.



"Загалом було оголошено 20 підозр у вчиненні кримінальних правопорушень та 20 проваджень скеровано до суду", - йдеться у дописі.







Національна поліція наголосила на кримінальній відповідальності за підроблення та використання фейкових ПЛР-тестів та COVID-сертифікатів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я планує запровадити так звану "ковідну амністію" - дозволити людям з фальшивими COVID-сертифікатами вакцинуватися від коронавірусу.

У Києві п’ятьом людям повідомили про підозру за підробку COVID-сертифікатів.

Екснардепці Надії Савченко та її сестрі вручили підозру через використання підроблених COVID-сертифікатів.

Польські прикордонники за рік виявили понад півтисячі підроблених COVID-cертифікатів з України.