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Виїзд з п'ятої спроби: акторка з Херсона про досвід життя в окупації та евакуацію

13 серпня, 2023 неділя
16:16
Війна з Росією Херсон

Акторка з Херсона Євгенія Кірсанова розповіла, як росіяни допитували її протягом трьох годин перед невдалою спробою виїзду з окупації та про мітинги в захопленому місті

Про це в студії Еспресо розповіла акторка з Херсона Євгенія Кірсанова.

"Виїхали ми у травні. Наша історія така, що ми змогли виїхати тільки з п'ятої спроби. У нас свого транспорту немає, ми шукали, з ким нам їхати і знайшли. Їхали один раз через Снігурівку, нас не пропустили, ми стояли цілий день. Поїхали другий раз, знову не пропустили. Потім одні люди розповіли, що є інша дорога через села на Давидів Брід. Ми поїхали, там не було жодної колони, але ми заїхали в село, де був блокпост і там перевіряли все. Там було багато різних військових - кадирівці, також з "ДНР". Допитували нас останні, у мене в телефоні знайшли фотографію з мітингу, нас висадили з речами з машини, і сказали, що ми вже приїхали", - сказала вона.

Кірсанова додала, що в цей час в машині сиділа наша дитина з чужими дітьми.

"Ця сім'я також виїздила і в них дитина була з ДЦП. Нас допитували, чому ми ходили на мітинги, казали, що ми кидали коктейлі Молотова, стріляли, що нам платили. Ми входили в контакт і намагались розповісти, що це не так. Ми брехали, що вийшли один раз. Ти не знаєш, що сказати, в мене були думки лише про дитину, що мені робити. Не так було страшно за себе, як за дитину. Три з половиною години цей допит тривав - нам розповідали, як гарно в Донецьку, оця вся байка про 8 років. Потім він сказав: "И во сколько вы оцениваете ваш залёт?". З нас взяли гроші - три тисячі гривень. Вони повернули нам документи і сказали почистити телефон", - розповіла акторка. 

Вона наголосила, що в той раз також не вийшло виїхати.

"Ми ночували в тому селі і поїхали вже знов, але Снігурівка була закрита. Ми повернулись в Херсон. З 1 травня закрили виїзд взагалі. В нас вимкнули зв'язок на три дні повністю. У місті завжди раділи вибухам на околиці, бо знали, що до нас йдуть. А в цей час була повна тиша і люди перебували в інформаційному вакуумі. Ми чекали і через десять днів нам подзвонили, ми знайшли інших перевізників - людей, які вивозили. Нам сказали, що ми будемо виїжджати і ми поїхали знову на Давидів Брід і не проїхали в той день. Вони зовсім нікого не випускали того дня. І вже наступного дня ми змогли виїхати через Давидів Брід. Вони випускали по 200 машин і ми, на щастя, були в першій колоні. Наступну колону вони випустили через дві години і вони потрапили під обстріл - тоді жертв не було, понівечені автівки були і постраждалі. З п'ятої спроби, починаючи з квітня - в травні ми змогли виїхати", - сказала Кірсанова.

Вона також розповіла, як з чоловіком ходила на мітинги в окупованому Херсоні.

"Окупація людей згуртувала і це показало всьому світу, що Херсон - це Україна. Ми були на мітингах з першого дня - 5 березня. Не було зв'язку, не ходив транспорт, люди ходили пішки.  Мені здавалось, що люди не хочуть їх бачити і вони просто підуть, бо побачать, що вони тут не потрібні. Вони були шоковані такою кількістю людей. У перші дні вони були розгублені, вони стріляли в повітря, але ніхто не розходився і до них навпаки ще ближче підходили. Всі виходили без зброї, просто з прапорами, плакатами", - додала акторка.

Кірсанова додала, що росіяни постійно змінювались - коли все почалось, там були просто військові.

"Потім коли заїхала Росгвардія, почався жорсткий розгін людей. Почали переслідувати, знімати з транспорту, забирати на підвал, стріляти і кидати шумові гранати. Ми залишали дитину вдома і вдвох з чоловіком йшли. Немає ні родичів, ні бабусь, нікого. Ми не могли не йти, я давала настанови сину - якщо щось, ховатися. З чоловіком ходили, ніхто не хотів одне одного самого лишати", - підсумувала вона.

російська армія
Херсон
окупанти
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