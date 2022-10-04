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Вихід до Нової Каховки дозволяє ЗСУ розсікти вороже угруповання, - Згурець

4 жовтня, 2022 вiвторок
10:52
війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що ЗСУ рухаються у бік Нової Каховки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на правобережжі Дніпра достатньо цікава. На Півдні ЗСУ просунулися до міста Дудчани, що за 25 км від Золотої Балки, яку ми вже контролюємо. Вихід до Нової Каховки дозволяє розсікти російське угруповання на дві зони, кожну з яких можна буде стискати окремо",- пояснив Згурець.

За його словами, ЗСУ будуть поєднувати удари далекобійних засобів й артилерії з можливостями наступальних суходільних підрозділів.

"Наступ на Півдні складний, тому що це відкрита місцевість, яка має багато річок, які треба долати. Динаміка на Півдні позитивна. Думаю, що найближчим часом буде оголошено про зрушення ЗСУ на цьому плацдармі", - додав Згурець.

  • За добу 3 жовтня наші військові на Півдні України знищили РСЗВ "Ураган" та 31 ворожий танк, а два танки та один БМП - захопили
  • Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 60 800 солдатів, 2424 танки й 340 РСЗВ

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