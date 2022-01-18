Вихід інвесторів з українських цінних паперів не понесе ризику для фінансової стабільності України, – Кушнірук

Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив в ефірі програми "Про гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.



"Їх не так багато, щоб це спровокувало досить суттєве знецінення гривні", – сказав він.



Кушнірук підкреслив, що інвестори продають українські бонди на негативних очікуваннях, пов’язаних, у першу чергу, з ризиком російської військової агресії.



"Це стосується як іноземців, так і українського бізнесу та українського населення", – додав економіст.



Нагадаємо, єврооблігації України з початку тижня значно подешевшали. Паралельно з цим підвищилися ставки дохідності українських цінних паперів, за якими Міністерство фінансів залучає кошти.

