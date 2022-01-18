Вихід інвесторів з українських цінних паперів не понесе ризику для фінансової стабільності України, – Кушнірук
Хоча іноземні інвестори прискорили вихід із українських боргових цінних паперів, це не позначиться на фінансовій стабільності України та, зокрема, на здешевшанні гривні
Про це голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук заявив в ефірі програми "Про гроші з Олександром Морщавкою" на Еспресо.TV.
"Їх не так багато, щоб це спровокувало досить суттєве знецінення гривні", – сказав він.
Кушнірук підкреслив, що інвестори продають українські бонди на негативних очікуваннях, пов’язаних, у першу чергу, з ризиком російської військової агресії.
"Це стосується як іноземців, так і українського бізнесу та українського населення", – додав економіст.
Нагадаємо, єврооблігації України з початку тижня значно подешевшали. Паралельно з цим підвищилися ставки дохідності українських цінних паперів, за якими Міністерство фінансів залучає кошти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.55
-
EUR
Купівля 32.05Продаж 32.54
- Актуальне
- Важливе