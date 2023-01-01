"Виходь, поліція". На столичному Подолі затримали любителя піротехніки

Про це поінформувала пресслужба Національної поліції України.

Близько опівночі 1 січня поліція отримала повідомлення про запуск салютів на столичному Подолі. Було встановлено, що феєрверки запускались у житловому дворі на вулиці Костянтинівській.

"Близько опівночі до столичної поліції надійшло декілька повідомлень від громадян про те, що у Подільському районі невідомі запускають салюти. Відповідне відео із феєрверками поширилось також у багатьох телеграм-каналах. Правоохоронці зареєстрували звернення та негайно розпочали пошуки причетних осіб", - зазначили в пресслужбі.

Правоохоронці провели слідчі дії та затримали 47-річного киянина, який запускав салюти в Києві.

Чоловікові загрожує обмеження волі до 5 років за статтею 296 ККУ (хуліганство).

"Вкотре наголошуємо: використання піротехніки заборонено без жодних виключень! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних - притягнуто до відповідальності", - заявили в поліції.

Міський голова Києва Віталій Кличко також назвав, скільки киян та гостей столиці порушили комендантську годину в новорічну ніч:

"Вночі "Муніципальна охорона" Києва виявила 116 порушників комендантської години. У них перевірили документи, одного з порушників передали Національній поліції", - написав він у телеграмі.

30 грудня речниця Національної поліції України Мар'яна Рева нагадала про заборону на використання піротехніки, закликавши українців подумати про тих, кому петарди і салюти можуть нагадати про вибухи снарядів.

У ніч на 1 січня правоохоронці затримали вінничанина, який вирішив запустити феєрверки з нагоди Нового року, йому загрожує до п'яти років за ґратами.

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