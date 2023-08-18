Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За інформацією слідства, заступник командира військової частини із серпня 2022 року використовував бійців для будівництва для нього маєтку під Одесою. За цей час військовослужбовцям, які фактично працювали будівельниками на приватній ділянці, нараховували заробітну плату як військовим.

Слідство встановило, що в такий спосіб державі збитків на суму понад 2 млн грн.

Фото: ДБР

Заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.