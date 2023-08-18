Використовував солдатів на приватному будівництві: повідомлено про підозру військовому офіцеру
Заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих бійців зводити йому приватний будинок, ДБР оголосило про підозру
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За інформацією слідства, заступник командира військової частини із серпня 2022 року використовував бійців для будівництва для нього маєтку під Одесою. За цей час військовослужбовцям, які фактично працювали будівельниками на приватній ділянці, нараховували заробітну плату як військовим.
Слідство встановило, що в такий спосіб державі збитків на суму понад 2 млн грн.
Фото: ДБРЗаступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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ДБР підозрює командування однієї з бригад у безпідставному незаконному нарахуванні "бойових" премій на 14 млн грн за нібито участь у боях на передовій.
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