"Викрадена спадщина": НАЗК зафіксувало 245 культурних об’єктів, які росіяни вкрали в Україні за час війни
Національне агентство з питань запобігання корупції в межах проєкту "Війна і мистецтво" створило базу даних "Викрадена спадщина": станом на 19 жовтня зафіксовано 245 культурних об’єктів, які росіяни вкрали в Україні за час війни
Про це інформує пресслужба НАЗК.
Там наголосили, що викрадення культурних цінностей є воєнним злочином, а єдина база даних допоможе запобігти незаконній торгівлі предметами мистецтва та старовини, викраденими в Україні росіянами, оскільки документування, публікація та поширення інформації про такі предмети та їх незаконне походження може обмежити можливості для їх незаконного обігу і допомогти повернути цінності під контроль України.
"Єдина база культурних цінностей, викрадених під час війни з українських приватних і державних колекцій дозволить кожному долучитися до цієї перемоги. Наше з вами спільне завдання - знайти кожен вкрадений РФ маленький шматок культурної спадщини світу та повернути його", - розповів очільник НАЗК Олександр Новіков.
Зазначається, що РФ грабує та знищує українську культурну спадщину систематично ще з 2014 року, зокрема йдеться про памʼятки археології та музейні цінності.
"Викрадені культурні цінності переміщуються територією РФ, стають частиною виставок, приватних колекцій росіян, предметами досліджень різних інституцій. Як факт здійснення протиправних дій (розкопки, інженерні роботи), так і самі цінності, які крадуть росіяни, використовуються у пропагандистських цілях РФ, зокрема для підживлення "русского мира", демонструючи так звану "багату російську культуру", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про викрадені росіянами в Україні культурні цінності можна переглянути за посиланням.
- Станом на 21 вересня окупанти зруйнували в Україні 250 об'єктів культурної спадщини. Україна готує позов проти РФ до міжнародних судових інстанцій.
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