Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Колишній голова СБУ Олександр Якименко очолював Службу за часів експрезидента Віктора Януковича: з 2014 року посадовець переховувався в РФ.

Уже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Якименка призначили головою окупаційної "державної служби безпеки в Херсонській області".

"На цій посаді він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів. Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію", - повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців ексголова СБУ особисто залучив до органу окупантів ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Нині Олександра Якименка судитимуть за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Також за цими статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.Наразі обвинувачені оголошені у розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності", - резюмували в Службі.