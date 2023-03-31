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Викрадення і катування цивільних: ексголову СБУ часів Януковича судитимуть за воєнні злочини на Херсонщині

31 березня, 2023 п'ятниця
21:18
війна з Росією Олександр Якименко

Ексголову СБУ Олександра Якименка судитимуть за чотирма статтями ККУ, зокрема він очолив каральний орган РФ на окупованій частині Херсонщини

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Колишній голова СБУ Олександр Якименко очолював Службу за часів експрезидента Віктора Януковича: з 2014 року посадовець переховувався в РФ.

Уже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Якименка призначили головою окупаційної "державної служби безпеки в Херсонській області".

"На цій посаді він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в південному регіоні. Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів. Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію", - повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців ексголова СБУ особисто залучив до органу окупантів ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Нині Олександра Якименка судитимуть за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Також за цими статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.Наразі обвинувачені оголошені у розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності", - резюмували в Службі.

  • Нагадаємо, у Києві судитимуть проросійського блогера, який переховувався в монастирі УПЦ МП: обвинувачений у державній зраді писав та розміщував в інтернеті пропагандистські тексти.
Кримінал
Україна
Росія
СБУ
Херсон
Херсонщина
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