Викриття нардепа-"слуги" Трухіна на спробі підкупити поліцейського: Арахамія ініціює позачергове засідання Ради
Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що ініціює позачергове засідання парламенту із залученням очільника МВС Дениса Монастирського, генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та керівника ДБР Олексія Сухачова
Заяву Арахамії оприлюднила у Telegram речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.
Скликати позачергове засідання Ради Арахамія планує на тлі скандалу зі спробою нардепа-"слуги" Олександра Трухіна підкупити поліцейського на місці ДТП. Проте Арахамія заявив, що на позачерговому засіданні Рада розгляне не лише справу Трухіна, але й справи викритого на хабарі нардепа-"слуги" Сергія Кузьміних, а також справи щодо низки інших нардепів, у тому числі лідера "Європейської Солідарності" п'ятого президента України Петра Порошенка.
"До правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки. ... Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів", - заявив Арахамія.
- Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП дорогою з Полтави до Києва.
- Згодом депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін залишив країну.
- У поліції прокоментували ДТП із нардепом Трухіним. Справу передали ДБР.
- Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.
- Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.
- Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.
- Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила почати кримінальне провадження щодо Трухіна.
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