Викриття нардепа-"слуги" Трухіна на спробі підкупити поліцейського: Арахамія ініціює позачергове засідання Ради

Заяву Арахамії оприлюднила у Telegram речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.



Скликати позачергове засідання Ради Арахамія планує на тлі скандалу зі спробою нардепа-"слуги" Олександра Трухіна підкупити поліцейського на місці ДТП. Проте Арахамія заявив, що на позачерговому засіданні Рада розгляне не лише справу Трухіна, але й справи викритого на хабарі нардепа-"слуги" Сергія Кузьміних, а також справи щодо низки інших нардепів, у тому числі лідера "Європейської Солідарності" п'ятого президента України Петра Порошенка.



"До правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів Трухіна, Кузьміних, Воронька, Дмитрука, Порошенка, Медведчука і застарілих розслідувань стосовно Юрченка та Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки. ... Тому я ініціюю проведення позачергового засідання Верховної Ради, на якому ми маємо заслухати Міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора і голову ДБР щодо справ народних депутатів", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року з'явилась інформація, що народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін з ознаками алкогольного сп'яніння потрапив у ДТП дорогою з Полтави до Києва.

Згодом депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін залишив країну.

У поліції прокоментували ДТП із нардепом Трухіним. Справу передали ДБР.

Державне бюро розслідувань допитало у справі про ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна понад 10 свідків, проте самого нардепа не допитували.

Журналісти оприлюднили відео, на якому Трухін після ДТП пропонував поліцейському гроші за дозвіл втекти з місця аварії.

Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія анонсував виключення нардепа Трухіна з фракції та партії.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова доручила почати кримінальне провадження щодо Трухіна.

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