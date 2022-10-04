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Викривав позиції росіян у ще окупованих Ірпені та Бучі: ексміністр культури Нищук розповів про свою роботу на фронті

4 жовтня, 2022 вiвторок
11:19
Новини На фото: колишній міністр культури, боєць ССО Євген Нищук

Актор театру Франка, двічі міністр культури України Євген Нищук з перших днів повномасштабної війни записався до територіальної оборони та опинився на фронті

Про це він розповів в інтервʼю "Цензор.Нет".

Євген Нищук записався до лав територіальної оборони 24 лютого.

"Я потрапив до одного з добровольчих формувань, яке територіально знаходилося за моїм місцем проживання. До нього також увійшли оператори "Вавилон ХІІІ", - поділився артист. 

Як розповів колишній міністр культури, вони разом поїхали в Ірпінь, де починалася евакуація людей через Романівський міст.

"Оператори з дронами дивилися, що відбувається за ним. До мене підійшли військові: "Ви літаєте? Можете здійснювати аеророзвідку?" Кажу: "Якщо треба, організуємо!" Спрацювали якісь організаторські, управлінські здібності. В "Сузір’я" (в перші ж дні війни театр став таким собі військовим логістичним хабом) якраз приїхали люди з досвідом, які мали практику аеророзвідки. За день-два ми організували групу, яка почала працювати на території міст Ірпінь-Буча-Гостомель-Стоянка. Назвали її "Вулик" у складі добровольчого формування "Вільна Україна", - пояснив Нищук.

За словами актора, вони виїжджали тоді, коли йшли бої, адже таким чином могли виявляти військову техніку, склади боєприпасів, самих рашистів для української артилерії, танкістів. 

"Коли рашисти відступили, до нас звернулися з ВВС, щоб ми ще раз переглянули свої матеріали в пошуках убитих цивільних людей. Бо ми справді передусім видивлялися військову техніку, особовий склад. Але, вивчаючи записи, дійсно побачили в Бучі тіла шести загиблих. Як згодом з’ясувалося, це були тероборонівці. Вони лежали там з четвертого березня. Наше відео стало доказовою базою. Після того, як рашисти відійшли, вони почали доводити, що, мовляв, на початку квітня наші самі понакидали тіла вбитих, аби розказувати, що їх убили росіяни. А ми могли довести, що бачили тіла четвертого березня, потім облітали ті місця 21 чи 24 березня – вони так само лежать... Тобто, їх навіть не давали можливості забрати і поховати, тіла весь час лежали на вулиці. Це потім підтвердили і дослідження", - додав Євген Нищук.

  • На початку вересня Євген Нищук у коментарі Еспресо.TV заявив, що в українському війську велике бажання деокупувати більше територій до початку зими

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Культура
війна з Росією
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