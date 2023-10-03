Вилучено партію комплектуючих для гвинтокрилів: Україна конфіскувала продукцію роспідприємства на $5,5 млн
СБУ конфіскувала активи російського оборонного підприємства, яке займається виготовленням комплектуючих до бойових гвинтокрилів, на суму майже 5,5 млн доларів
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України продукції російського підприємства ПАТ "Роствертол".
Йдеться про партію комплектуючих для систем управління бойовими гелікоптерами, загальна вартість якої становить майже 5,5 млн доларів США. Продукцію виготовив один із львівських заводів для Ростовської компанії за контрактом від 2011 року.
Повідомляється, що ПАТ "Роствертол" є одним з ключових підприємств військово-промислового комплексу РФ, яке виробляє гвинтокрили для окупаційних угруповань.
Російська компанія сподівалась отримати своє замовлення з українського заводу ще у 2014 році, до початку вторгнення країни-агресора. Однак, контррозвідники СБУ заблокували передачу вертолітних комплектуючих до РФ.
Після конфіскації вилученої продукції Служба безпеки ініціюватиме передачу технологічних складових на користь виробництва озброєнь для ЗСУ.
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У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка легалізує передачу Україні конфіскованих російських активів.
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