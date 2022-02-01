Вимагала $11 тис. за захист дисертації: у Хмельницькому затримали доцента університету
Доцент кафедри одного із закладів вищої освіти Хмельницького вимагала хабар у аспіранта за успішний захист дисертації
Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.
За даними слідства, жінка вимагала від аспіранта $11 тис. за успішне проходження навчання та захист кандидатської дисертації.
Після отримання частини цих коштів у сумі $4 тисяч, її було викрито та затримано.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання запобіжного заходу.
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