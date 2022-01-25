Вимагав з підприємців гроші за послуги з електропостачання: в Україні викрили високопосадовця Миколаївобленерго
СБУ затримала посадовця Миколаївобленерго та його спільника, які вимагали в підприємців гроші за підключення до Об’єднаної електромережі
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Слідство з'ясувало, що високопосадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей за надання встановлених послуг у галузі електропостачання.
Він вимагав у підприємця гроші, за які "гарантував" безперешкодне погодження проєктної документації з підключення комерційного об’єкту до Об’єднаної електромережі.
До оборудки він залучив представника афілійованої фірми як посередника.
Зловмисників викрили після передачі всієї суми грошей.
Під час обшуків у посадовця поліція виявила понад $100 тис., отриманих, імовірно, незаконно.
Зараз вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу в межах відкритого провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.44
Купівля 28.44Продаж 28.81
-
EUR
Купівля 32.07Продаж 32.61
- Актуальне
- Важливе