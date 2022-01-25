Вимагав з підприємців гроші за послуги з електропостачання: в Україні викрили високопосадовця Миколаївобленерго

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Слідство з'ясувало, що високопосадовець налагодив злочинний механізм отримання грошей за надання встановлених послуг у галузі електропостачання.



Він вимагав у підприємця гроші, за які "гарантував" безперешкодне погодження проєктної документації з підключення комерційного об’єкту до Об’єднаної електромережі.



До оборудки він залучив представника афілійованої фірми як посередника.



Зловмисників викрили після передачі всієї суми грошей.



Під час обшуків у посадовця поліція виявила понад $100 тис., отриманих, імовірно, незаконно.



Зараз вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу в межах відкритого провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.



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