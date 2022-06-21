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Ексклюзив

Вимкнення з мережі Т2 "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" обмежує свободу слова в Україні, - нардепка Рудик

21 червня, 2022 вiвторок
16:58
Еспресо Т2 Еспресо Прямий 5 канал

Народна депутатка Кіра Рудик вважає, що вимкнення з мережі Т2 телеканалів “Еспресо”, “5 каналу” та “Прямого” порушує свободу слова та базові демократичні цінності. Робота журналістів та свобода слова належать до базових демократичних цінностей в європейських державах

Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Я виступала і виступаю за те, щоб влада перестала обмежувати свободу слова в Україні. Питання закриття трьох проукраїнських каналів "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" для мене є дуже болючим. Ми обговорюємо це питання не тільки в середині країні, а й за її межами. Оскільки ми не можемо одночасно боротись за якісь виключні європейські цінності, а за всі інші ні", - пояснила Рудик.

Рудик наголосила, що свобода слова є базовою демократичною цінністю.

"Свобода слова є базовою демократичною цінністю. Робота журналістів теж належить до базових демократичних цінностей в європейських державах.Тому, коли під час воєнного стану, три українські телеканали показують та висловлюють чітку проукраїнську точку зору, а ці канали закривають, то це виглядає, як порушення того за що ми боремось", - додала Рудик.

  • 4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
  • Співробітники Еспресо, Прямого і 5 каналу звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на вимкнення держконцерном РРТ їхнього мовлення у цифровій мережі Т2. При цьому журналісти наголосили на незаконності, необґрунтованості та антиконституційності дій держконцерну.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі спільного телемарафону заявив, що Еспресо, Прямий і 5 канал нібито "вирішили робити власне шоу і можуть повертатися на марафон", але журналісти спростували його слова, назвавши їх неправдивими. Колективи каналів нагадали, що зверталися до РНБО та Нацради з питань телерадіомовлення щодо долучення їх до телемарафону. Зокрема 19 березня "Вільні медіа" звернулися до Нацради, РНБО та Мінкульта з проханням надати 5 каналу та Прямому ефірний час у національному марафоні та включити їх до редакційної групи і отримали від міністра і голови Нацради підтвердження щодо виділення часових проміжків із 23 березня. Проте цього так і не сталося.
  • Держспецзв'язку заявила, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.
  • Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, заявив, що канали з так званого пулу Петра Порошенка (5 канал, Прямий та Еспресо) вимкнули з цифрового ефіру, тому що частково вони транслювали П. Порошенка, це нібито несе шкоду через "нарцисизм" п'ятого президента.

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