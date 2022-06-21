Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Я виступала і виступаю за те, щоб влада перестала обмежувати свободу слова в Україні. Питання закриття трьох проукраїнських каналів "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" для мене є дуже болючим. Ми обговорюємо це питання не тільки в середині країні, а й за її межами. Оскільки ми не можемо одночасно боротись за якісь виключні європейські цінності, а за всі інші ні", - пояснила Рудик.

Рудик наголосила, що свобода слова є базовою демократичною цінністю.

"Свобода слова є базовою демократичною цінністю. Робота журналістів теж належить до базових демократичних цінностей в європейських державах.Тому, коли під час воєнного стану, три українські телеканали показують та висловлюють чітку проукраїнську точку зору, а ці канали закривають, то це виглядає, як порушення того за що ми боремось", - додала Рудик.