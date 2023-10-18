"Винахід РФ": Україна більше не визнаватиме молдовську мову

Відповідне рішення було прийняте прем'єрами Марчелом Чолаку та Денисом Шмигалем на спільному засіданні урядів України та Румунії, пише Укрінформ.

Чолаку додав, що ще необхідно зробити низку законодавчих кроків, проте рішення вже прийняте.

“На спільному засіданні було прийнято рішення, що відтепер буде визнаватися лише румунська мова, як єдина офіційна мова. Я знаю, що треба ще зробити деякі законодавчі кроки, у тому числі треба повідомити про це Європейську Раду, але разом ми сьогодні домовилися про це; це рішення було сьогодні прийнято", - сказав він.

Чолаку також додав, що так звана молдовська мова - це "винахід РФ".

"Я вважаю, що цим рішенням українського уряду винахід Російської Федерації був викреслений", – додав він.