Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Вінниччина Вночі РФ атакувала Україну 27 БПЛА: українська ППО знищила усі ворожі дрони
Оновлено

Вночі РФ атакувала Україну 27 БПЛА: українська ППО знищила усі ворожі дрони

15 березня, 2024 п'ятниця
07:48
Вінниччина збитий "Шахед"

У ніч проти 15 березня російська терористична армія запустила 27 безпілотників з різних напрямків. Українські сили ППО знищили усі ворожі "шахеди"

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 27 ворожих безпілотників українська ППО знищила у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей. Росія запустила дрони з Приморсько-Ахтарська, та Курської області.

Крім цього, вночі Росія застосовувала 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та одну керовану авіаційну ракету Х-59 по Полтавщині.

Натомість начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк розповіла в етері Еспресо, що маршрут "шахедів" з Приморсько-Ахтарська став вже достатньо традиційним.

"Противник досить часто використовує територію тимчасово окупованих територій, наприклад, Херсонщини та Запорізької областей, щоб уникнути сутичок з силами ППО по маршруту прямування "шахедів". Саме тому ми бачили, що вони намагалися маневрувати й виходити, так би мовити, з зони комфорту перед тим, як переходити у небезпечний режим прямування та зосередження на конкретних цілях", - сказала Гуменюк.

За її словами, українська ППО на півдні знищила по одному ворожому дрону на Миколаївщині, Херсонщині та Кіровоградщині. Влучань не було.

  • Увечері 14 березня Росія почала чергову повітряну атаку "шахедами". Під атакою опинилася Вінницька область, ППО спрацювала на Київщині.
Теги:
Хмельниччина
ППО
Київщина
Полтавщина
Миколаївщина
Херсонщина
Війна з Росією
Донеччина
безпілотник
Харківщина
ракетний удар
Читайте також:
погода
14 березня, 2024 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
На фото: Британський телеведучий Джонатан Росс
11 березня, 2024 понедiлок
Оглядач "Оскара" на британському телебаченні зневажливо висловився про зірку "Друзів" Перрі
на фото: Майк Джонсон
14 березня, 2024 четвер
Палата представників може підтримати допомогу Україні у вигляді ленд-лізу або кредиту. Реакція Білого Дому
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 42.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 березня
08:13
Олександр Сирський
Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку та назвав найефективніший спосіб оборони в наявних умовах
08:05
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу назвав нову версію угоди про перемир'я з ХАМАС "заснованою на нереальних вимогах"
08:03
OPINION
Віктор Шлінчак
"Мирних перемовин" не буде
07:57
Інтерв’ю
Уляна Супрун. Фото: The Ukrainians
"Реформа ніколи не закінчується". Велика розмова з Уляною Супрун
07:52
США китай санкції
Трамп санкціонував операцію ЦРУ в китайських соцмережах, щоб налаштувати населення КНР проти уряду, - Reuters
07:52
Оновлено
Наслідки атаки РФ
Росія атакувала дронами: на Вінниччині є загиблий, ППО працювала на підступах до Києва
07:43
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про обстріл "Градами" та БПЛА Білгородської та Калузької областей: там нібито працювала ППО
07:32
Оновлено
знищений танк
Танк, 11 бронемашин та 580 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:18
Хусити
Хусити вкотре намагалися атакувати торговельне судно у Червоному морі, екіпаж не постраждав
07:08
Латвія
Латвія готує депортацію близько 800 росіян
06:58
Дональд Трамп
Суд відхилив вимогу Трампа зняти звинувачення у справі про секретні документи
06:50
Олександр Лукашенко
Білорусь затвердила економічні санкції проти Литви через закриття двох КПП
06:44
Самохідна гаубиця CAESAR
Міноборони США планує поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні, - Bloomberg
06:28
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Росія залучає резерви, щоб зберегти темп наступальних операцій на сході України, - ISW
06:23
вибори днр
"Суперечить Статуту ООН": Британія в ОБСЄ назвала незаконними російські "вибори" на ТОТ України
06:03
Пентагон
Пентагон про допомогу Україні: законопроєкт на $60 млрд - те, що потрібно зараз, кредити важко повернути через війну
05:57
Анонс
Андрій Лунін
Жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів: де та коли дивитись
05:41
"Астон Вілла", Ліга конференцій
Ліга конференцій: визначились усі чвертьфіналісти турніру
04:37
Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи
Ліга Європи: визначились усі чвертьфіналісти, результати 1/8 фіналу
03:59
Соловйов та путін
"Польщу атакують українські шпигуни": російські фейки і маніпуляції за 14 березня
03:28
Олександр Усик
Усик розсекретив план дій, якщо Ф'юрі відмовиться вийти на ринг
02:18
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський анонсував підсилення для ЗСУ
01:41
Бєлгород
Росіяни розмістили "Град" посеред житлових кварталів Білгородської області, місцеві скаржаться
00:58
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Transfermarkt оновив ціни на футболістів АПЛ: Мудрик подешевшав на 5 млн євро
00:46
На Тайвані заявили про перебування спецназу США на своїй території
00:34
Патрік Шик, Байєр, Ліга Європи
"Байєр" здійснив неймовірний камбек і вибив "Карабах" з Ліги Європи
00:12
Руслан Стефанчук
"Наратив РФ без жодних підстав": Стефанчук про так звану втрату легітимності Зеленським в травні
2024, четвер
14 березня
23:41
Оновлено
В'ячеслав Гладков
Губернатор Білгородської області перевірив, чи є бої в селі Козинка на кордоні з Україною
23:12
метро
Bihus.Info оприлюднили розслідування про статки очільника метро Києва, Кличко обіцяє його відсторонити
23:05
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Остін планує взяти участь у 20-му засіданні "Рамштайну", - Пентагон
22:45
світ Велика Британія транспорт військові новини
Україна має намір відновити морські поромні та контейнерні перевезення за два-три тижні, - Мінінфраструктури
22:30
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль майже повністю розгромив ХАМАС, але він ще зберіг сили для опору, - FT
22:19
Емманюель Макрон
Макрон: якщо війська Франції опиняться в Україні - це відповідальність лише Кремля
22:14
речник ГУР Андрій Юсов
Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"
22:01
OPINION
Віталій Портников
Формула знищення України
22:01
Латвія
Україна розпочала переговори з Латвією щодо безпекової двосторонньої угоди
21:47
Ексклюзив
Батальйоном у 300 людей пояс безпеки у 40 км не зробиш: офіцер ЗСУ Лапін про рейд російських добровольців на територію РФ
21:39
Марта Костюк
Українка Костюк обіграла "нейтральну" Потапову і вперше вийшла у півфінал WTA 1000
21:35
Болгарія
У міноборони Болгарії повідомили про відправку Україні БТРів, обіцяних минулого року
21:30
Ексклюзив
путін путлер
РФ потрапляє в часову пастку: історик Розумний не виключив переворот у Кремлі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV