Вночі РФ атакувала Україну 27 БПЛА: українська ППО знищила усі ворожі дрони

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що 27 ворожих безпілотників українська ППО знищила у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей. Росія запустила дрони з Приморсько-Ахтарська, та Курської області.

Крім цього, вночі Росія застосовувала 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та одну керовану авіаційну ракету Х-59 по Полтавщині.

Натомість начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк розповіла в етері Еспресо, що маршрут "шахедів" з Приморсько-Ахтарська став вже достатньо традиційним.

"Противник досить часто використовує територію тимчасово окупованих територій, наприклад, Херсонщини та Запорізької областей, щоб уникнути сутичок з силами ППО по маршруту прямування "шахедів". Саме тому ми бачили, що вони намагалися маневрувати й виходити, так би мовити, з зони комфорту перед тим, як переходити у небезпечний режим прямування та зосередження на конкретних цілях", - сказала Гуменюк.

За її словами, українська ППО на півдні знищила по одному ворожому дрону на Миколаївщині, Херсонщині та Кіровоградщині. Влучань не було.