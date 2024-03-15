Вночі РФ атакувала Україну 27 БПЛА: українська ППО знищила усі ворожі дрони
У ніч проти 15 березня російська терористична армія запустила 27 безпілотників з різних напрямків. Українські сили ППО знищили усі ворожі "шахеди"
Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що 27 ворожих безпілотників українська ППО знищила у межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та областей. Росія запустила дрони з Приморсько-Ахтарська, та Курської області.
Крім цього, вночі Росія застосовувала 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині та одну керовану авіаційну ракету Х-59 по Полтавщині.
Натомість начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк розповіла в етері Еспресо, що маршрут "шахедів" з Приморсько-Ахтарська став вже достатньо традиційним.
"Противник досить часто використовує територію тимчасово окупованих територій, наприклад, Херсонщини та Запорізької областей, щоб уникнути сутичок з силами ППО по маршруту прямування "шахедів". Саме тому ми бачили, що вони намагалися маневрувати й виходити, так би мовити, з зони комфорту перед тим, як переходити у небезпечний режим прямування та зосередження на конкретних цілях", - сказала Гуменюк.
За її словами, українська ППО на півдні знищила по одному ворожому дрону на Миколаївщині, Херсонщині та Кіровоградщині. Влучань не було.
- Увечері 14 березня Росія почала чергову повітряну атаку "шахедами". Під атакою опинилася Вінницька область, ППО спрацювала на Київщині.
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