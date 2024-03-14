Росія почала атаку дронами: "шахеди" з півдня рухаються на північний захід України
Увечері 14 березня Росія почала чергову повітряну атаку: "шахеди" з півдня рухаються на північний захід України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Перша група "шахедів" проникла на Херсонщину та Миколаївщину України близько 19:00. Вони рухалися курсом на північний захід.
О 19:23 ворожі дрони вже досягли Одещини та Дніпропетровщини і продовжили рух у згаданому напрямку.
Одна з груп "шахедів" наблизилася до Кропивницького з півдня, а решта - з Миколаївщини, Одещини та Кіровоградщини - попрямували на Вінниччину та Черкащину.
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