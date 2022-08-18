"Випадково зникають окупанти": Гайдай розповів про рух спротиву на Луганщині

Про це повідомив Media Center Ukraine у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, за словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, на Луганщині діє рух супротиву проти російських окупантів.

"На окупованій Луганщині працює рух спротиву, в результаті його діяльності, на окупованій території розповсюджуються антиросійські листівки, постійно в росіян виникають проблеми з логістикою... Наприклад, самі по собі, нібито, загоряються шафи, які розподіляють рух потягів. Також випадково зникають окупанти. Рух спротиву діє глибоко в тилу, Луганщина бореться проти окупанта", - сказав Гайдай.

За словами очільника області, потужні удари, яких завдали ЗСУ по складах і командних пунктах російських загарбників, значно загальмували наступ окупантів.

"Ситуація на Луганщині складна, майже вся територія окупована, бої тривають на околиці області. Поки що росіяни готують резерви, бо будуть намагатися дотиснути ЗСУ, щоб вийти на адміністративні кордони області. На тій території, де проходили активні бойові дії, жахлива ситуація з усією критичною інфраструктурою – ні світла, ні води, ні газу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок вибуху в окупованому Лисичанську 16 серпня загинули близько 100 російських військових.

У тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву пошкодили штаб "Єдиної Росії", оголошено полювання на всіх причетних до псевдореферендуму.

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