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Випробування українського ударного безпілотника з дальністю польоту 1 тис. км завершать до кінця року

4 грудня, 2022 неділя
16:43
війна з Росією Укроборонпром

В "Укроборонпромі" розповіли про темпи створення українського ударного безпілотника. Державний концерн перейшов до фінальної стадії випробувань, які планують завершити ще цього року

Про це в ефірі телевізійного марафону розповіла речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад

"Ми переходимо до етапу випробування під дією засобів радіоелектронної боротьби на виконання доручення начальника Генерального штабу ЗСУ. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", – зазначила речниця.

Бойова частина українського ударного безпілотника має масу 75 кг, а дальність його польоту сягає 1000 кілометрів.

  • Нагадаємо, в Литві зібрали $250 тис. на перший морський дрон для України.
  • У збитому іранському безпілотнику виявили деталь українського виробництва.
  • В Україні створили безпілотник SHARK, який може коригувати HIMARS.

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Україна
зброя
Укроборонпром
безпілотник
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