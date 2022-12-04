Випробування українського ударного безпілотника з дальністю польоту 1 тис. км завершать до кінця року

Про це в ефірі телевізійного марафону розповіла речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад

"Ми переходимо до етапу випробування під дією засобів радіоелектронної боротьби на виконання доручення начальника Генерального штабу ЗСУ. Після того, як ми успішно випробуємо безпілотник під дією РЕБ, ми сподіваємось, що зможемо перевірити його в бойовому застосуванні. Обіцяли до кінця цього року - намагаємося обіцянки дотриматися", – зазначила речниця.

Бойова частина українського ударного безпілотника має масу 75 кг, а дальність його польоту сягає 1000 кілометрів.

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