"Віримо, що не буде жодного рішення про долю України за нашими спинами": в ОПУ відреагували на переговори США і РФ
Україна прихильно ставиться до намірів та зусиль США, НАТО і Росії провести переговори та вирішити спірні питання, а також довіряє союзникам і їх твердженням, що доля України буде вирішуватися виключно з Україною
Про це сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає Укрінформ.
"У цій ситуації можемо лише привітати наміри та зусилля США, НАТО та Росії знизити рівень напруги та вирішити усі спірні питання за столом перемовин. Що стосується участі України в цих перемовинах, у нас є довіра до наших партнерів і до їхніх слів про те, що жодного рішення щодо долі України за нашою спиною ухвалювати не будуть", - сказав Никифоров.
Речник президента заявив, що Україна на різних рівнях тримає контакт із адміністрацією президента США Джо Байдена.
Також Никифоров зазначив, що аргументи та застереження напередодні Ради НАТО-Росія українська делегація змогла висловити 10 січня на комісії НАТО-Україна. За його словами, позицію України підтримали усі 30 членів Альянсу.
Никифоров відзначив, що від Росії очікується виконання попередніх домовленостей та готовність до нового діалогу, а Україна у відповідь готова на будь-який формат перемовин задля вирішення конфлікту.
"Україна якнайшвидше зацікавлена вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах - і в нових, і в реанімованих старих", - сказав Никифоров.
- Нагадаємо, 10 січня після зустрічі з віцепрем'єр-міністеркою Ольгою Стефанішиною генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори з РФ цього тижня не можуть повністю розв'язати європейську кризу безпеки, проте він сподівається, що вони почнуть процес запобігання військовому конфлікту. Стефанішина заявила, що обговорення "гарантій безпеки" РФ мають розпочатися з виведення військ Росії з України.
- Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що під час переговорів 10 січня зі США у Женеві російська сторона не збирається відступати від сформульованих нею вимог щодо "гарантій безпеки", а на поступки доведеться піти американцям. Також він назвав ці переговори "складними і конкретними".
- 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.
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