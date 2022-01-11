"Віримо, що не буде жодного рішення про долю України за нашими спинами": в ОПУ відреагували на переговори США і РФ

Про це сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає Укрінформ.

"У цій ситуації можемо лише привітати наміри та зусилля США, НАТО та Росії знизити рівень напруги та вирішити усі спірні питання за столом перемовин. Що стосується участі України в цих перемовинах, у нас є довіра до наших партнерів і до їхніх слів про те, що жодного рішення щодо долі України за нашою спиною ухвалювати не будуть", - сказав Никифоров.

Речник президента заявив, що Україна на різних рівнях тримає контакт із адміністрацією президента США Джо Байдена.

Також Никифоров зазначив, що аргументи та застереження напередодні Ради НАТО-Росія українська делегація змогла висловити 10 січня на комісії НАТО-Україна. За його словами, позицію України підтримали усі 30 членів Альянсу.

Никифоров відзначив, що від Росії очікується виконання попередніх домовленостей та готовність до нового діалогу, а Україна у відповідь готова на будь-який формат перемовин задля вирішення конфлікту.

"Україна якнайшвидше зацікавлена вирішити конфлікт на Донбасі мирним шляхом. Ми готові шукати рішення абсолютно в усіх форматах - і в нових, і в реанімованих старих", - сказав Никифоров.

