Вирішальний місяць: військовий РФ розповів дружині про можливе загострення війни в лютому
Українська розвідка оприлюднила перехоплення, у якому російський військовослужбовець розповідає дружині про те, що лютий може стати вирішальним місяцем війни
Перехоплення опублікувало ГУР.
На відео чути, як російський солдат спершу жаліється своїй дружині на те, що мобілізованих змушують підписувати контракт з армією. Також він каже, що ані контрактникам, ані мобілізованим не дають відпустку. Окупант пов'язує це з тим, що "Вова хоче набрати велику кількість" солдатів.
"Вова сказав те, що хоче набрати більшу кількість, тобто збільшити армію - чисельність, і ось уже ця справа почалася, збільшення армії", - каже загарбник.
Далі він каже дружині, що він може повернутися додому або в труні. або тоді, коли війна скінчиться. Однак військовослужбовець РФ не знає, коли саме вона скінчиться, і додає, що зараз уже стягують війська та підганяють нову техніку.
"Кажуть, що в лютому буде вирішальний місяць, тому що ... наші війська стягнули, нову техніку підігнали ... буде вже, мабуть, вирішальний місяць. Або всіх ми переможемо, або ми обіс*емося і буде продовження війни", - підсумував окупант.
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- 12 лютого у ГУР також розповіли, що Росія готова до початку нової хвилі мобілізації, однак цей процес не матиме вирішального впливу на фронт, а ще більше виснажить країну-агресорку.
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