Перехоплення опублікувало ГУР.

На відео чути, як російський солдат спершу жаліється своїй дружині на те, що мобілізованих змушують підписувати контракт з армією. Також він каже, що ані контрактникам, ані мобілізованим не дають відпустку. Окупант пов'язує це з тим, що "Вова хоче набрати велику кількість" солдатів.

"Вова сказав те, що хоче набрати більшу кількість, тобто збільшити армію - чисельність, і ось уже ця справа почалася, збільшення армії", - каже загарбник.

Далі він каже дружині, що він може повернутися додому або в труні. або тоді, коли війна скінчиться. Однак військовослужбовець РФ не знає, коли саме вона скінчиться, і додає, що зараз уже стягують війська та підганяють нову техніку.

"Кажуть, що в лютому буде вирішальний місяць, тому що ... наші війська стягнули, нову техніку підігнали ... буде вже, мабуть, вирішальний місяць. Або всіх ми переможемо, або ми обіс*емося і буде продовження війни", - підсумував окупант.

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