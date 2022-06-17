Вірменія ошелешила футбольними планами до 2050 року
У Вірменії поставили перед футбольною збірною шалену ціль - до 2050 року стати чемпіоном Європи або світу
Про це повідомляє Arka.am.
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент УЄФА Александер Чеферін та очільник ФІФА Джанні Інфантіно взяли участь у святкуванні, яке присвятили до 30-річчя створення Федерації футболу Вірменії.
Пашинян під час промови заявив шалену ціль, що збірна Вірменії повинна до 2050 року – стати чемпіоном Європи або світу з футболу.
У країні хочуть побудувати 300 стадіонів.
УЄФА збирається відправити Вірменії $5 млн.
- 11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.
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