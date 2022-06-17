Вірменія ошелешила футбольними планами до 2050 року

Про це повідомляє Arka.am.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент УЄФА Александер Чеферін та очільник ФІФА Джанні Інфантіно взяли участь у святкуванні, яке присвятили до 30-річчя створення Федерації футболу Вірменії.

Пашинян під час промови заявив шалену ціль, що збірна Вірменії повинна до 2050 року – стати чемпіоном Європи або світу з футболу.

У країні хочуть побудувати 300 стадіонів.

УЄФА збирається відправити Вірменії $5 млн.

11 червня Україна розгромила у Лодзі Вірменію з рахунком 3:0.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb