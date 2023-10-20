Вірменія закінчила ратифікацію протоколу, який скасовує смертну кару
Вірменія закінчила ратифікацію протоколу №13, який скасовує смертну кару за будь-яких обставин, в тому числі за злочини, скоєні під час війни та неминучої загрози війни
Про це інформує пресслужба Ради Європи.
Зазначається, що постійний представник Вірменії при Раді Європи посол Арман Хачатрян у присутності Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич здав на зберігання ратифікаційну грамоту Протоколу №13 до Європейської конвенції з прав людини - це був останній крок для його ратифікації.
Таким чином, Вірменія стала 45-ю державою-членом Ради Європи, яка ратифікувала цей протокол.
"Договір доповнює Протокол № 6 до ЄКПЛ (про скасування смертної кари в усіх випадках, окрім воєнного часу), який був ратифікований усіма державами-учасницями. Приєднання до обох протоколів є необов'язковим і означає прихильність держав до повного скасування смертної кари в законодавстві та на практиці", - йдеться у повідомленні.
- 13 жовтня президент Вірменії Ваагн Хачатурян підписав раніше ухвалений парламентом закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
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