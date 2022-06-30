Про це повідомила представниця компанії Mondelez International Inc агентству Reuters.

Компанія планує відновити роботу заводу у Вишгороді з виготовлення чіпсів "Люкс", який постраждав через вторгнення російських військ на Київщину у березні, зазначили в компанії.

У той же час бісквітна фабрика Mondelez у Тростянці на Сумщині досі не працює. Окупанти завдали їй великих збитків.

Загалом у компанії оцінюють збитки від війни в Україні у $75 млн: були зруйновані заводи, обладнання.

Нагадаємо, у березні через вторгнення російських окупантів Вишгородський район на Київщині пережив гуманітарну катастрофу.

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