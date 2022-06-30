Виробник чіпсів "Люкс" відновить роботу свого заводу на Київщині наступного тижня
Mondelez International Inc відновить на наступному тижні завод у Вишгороді на Київщині, де компанія виготовляє чіпси бренду "Люкс"
Про це повідомила представниця компанії Mondelez International Inc агентству Reuters.
Компанія планує відновити роботу заводу у Вишгороді з виготовлення чіпсів "Люкс", який постраждав через вторгнення російських військ на Київщину у березні, зазначили в компанії.
У той же час бісквітна фабрика Mondelez у Тростянці на Сумщині досі не працює. Окупанти завдали їй великих збитків.
Загалом у компанії оцінюють збитки від війни в Україні у $75 млн: були зруйновані заводи, обладнання.
- Нагадаємо, у березні через вторгнення російських окупантів Вишгородський район на Київщині пережив гуманітарну катастрофу.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.4
Купівля 34.4Продаж 35.17
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.96
- Актуальне
- Важливе