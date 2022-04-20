Виробник дронів Switchblade подарував ЗСУ 100 безпілотників, їх відправлять вже цього тижня

Про це повідомило ГУР Міноборони у Телеграм з посиланням на заяву компанії.



"Виробник дронів-камікадзе Switchblade подарував Україні сто безпілотників Quantix Recon. Як йдеться у повідомленні компанії, сто БпЛА Quantix Recon буде надано незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США", – повідомила розвідка.



Дрони надішлють протягом цього тижня, а далі очікуються й інші поставки.



"Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється”, – сказав глава та виконавчий директор “AeroVironment” Вахід Навабі.



За його словами, здобута такими дронами інформація дозволить планувати операції без додаткових ризиків для українських військових.



Нагадаємо, США передадуть Україні 500 Javelin, 300 Switchblade, 11 вертольотів Мі-17 та 200 БТР.

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