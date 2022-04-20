Виробник дронів Switchblade подарував ЗСУ 100 безпілотників, їх відправлять вже цього тижня
Компанія з виробництва дронів-камікадзе Switchblade вже цього тижня надішле Україні безкоштовно сотню безпілотників Quantix Recon
Про це повідомило ГУР Міноборони у Телеграм з посиланням на заяву компанії.
"Виробник дронів-камікадзе Switchblade подарував Україні сто безпілотників Quantix Recon. Як йдеться у повідомленні компанії, сто БпЛА Quantix Recon буде надано незалежно від інших систем компанії, які постачає Україні уряд США", – повідомила розвідка.
Дрони надішлють протягом цього тижня, а далі очікуються й інші поставки.
"Ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами супротивника і не зазнавати впливу радіочастотних глушників, щоб проводити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних областей поля бою, що динамічно змінюється”, – сказав глава та виконавчий директор “AeroVironment” Вахід Навабі.
За його словами, здобута такими дронами інформація дозволить планувати операції без додаткових ризиків для українських військових.
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