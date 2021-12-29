Виробники відмовляються від виграних тендерів по забезпеченню шкільного харчування через зростання собівартості продуктів, - експерт
Виробники, які виграли тендери по забезпеченню шкільного харчування через зростання собівартості кінцевих продуктів внаслідок зростання цін на газ
Про це повідомив керівник експертної групи "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Підприємства, які виграли тендери по постачанню шкільного харчування, зараз відмовляють закладам освіти, відділам освіти, тому що через зростання цін на енергоносії зросла і собівартість продукції. Зростала настільки, що ціну неможливо скоригувати додатковими угодами",
— сказав він.
- Нагадаємо, уряд планує встановити ціну газу для виробників хліба на рівні 25 тис. грн за 1 тис. кб.
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