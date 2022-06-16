Вірогідність входження білоруських військ на територію України є низькою, - радник міністра МВС Смірнов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Я можу сказати, що ризик входження білоруської армії в Україну є вкрай низьким, ми готові до будь-якого варіанту, але все-таки така вірогідність дуже мала. Розкладімо декілька факторів, які ми повинні розуміти. По-перше, станом на зараз у Білорусі є плани збільшити армію до 80 тисяч, але війська так швидко не мобілізовуються і перетворити їхню 45 тисячну армію у 80 тисячну потребує немалу кількість часу. Навіть, з цих 45 тисяч, якщо виключимо писарів та штабників, ми отримаємо дійсного бойового складу, що може перетнути кордон, порядком 10 тисяч. Повірте, цього дуже мало і кожен військовий експерт вам скаже, що цієї кількості війська недостатньо для захоплення міст-мільйонників" – зазначив радник міністра МВС.



Експерт додав, що до того ж білоруська армія позбавлена підтримки вогневих позицій, тяжкої артилерії та багато іншого сучасного озброєння, якого немає у Білорусі у тієї кількості, яка є у Росії. А Росія зараз їм точно не допоможе, тому білоруська армія не зможе зробити подібні кроки.



"По-друге, ми повинні розуміти, що єдині сили Республіки Білорусь - це строковики, там немає професійної контрактної армії. Якщо Лукашенко міг увійти до України, то це зробив би, коли тут була армія РФ. Всі його заяви, я б розцінював, як можливість юлити перед Путіним. Лукашенко посилає постійні меседжі, що він ось-ось готовий, але не зараз" – зауважив Смірнов.



Радник міністра МВС розповів, що за даними нашої розвідки є інформація, що вже був такий наказ про входження на українську територію білоруської армії, саме коли російські війська були на півночі України, але велика кількість військового бойового командування Білорусі написали рапорти на звільнення, так чином відмовляючись воювати з Україною.



"Ще один вагомий фактор, який грає велику роль, що у білорусів була надзвичайно велика віра у російську армію. Вони дійсно думали, що армія РФ непереможна, і жили цим міфом. Білоруси побачили, що тут відбувається з російською армією, і зрозуміли, що при всій перевазі та пріоритеті, армія РФ не може просуватися. Відповідно, ймовірність входження білорусів з боку Волині, одними та без підтримки, є достатньо низькою, але знову ж таки ми готові до будь-яких варіантів" – підкреслив Ростислав Смірнов.

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