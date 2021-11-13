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"Вируби його". Тельбізова та Осипова звільнили з "Укрексимбанку"

13 листопада, 2021 субота
07:42
Економіка

Правління АТ "Укрексімбанк" звільнило директора Департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова та начальника Управління внутрішньої безпеки Олега Осипова, які 4 жовтня 2021 року застосували силу до журналістів програми антикорупційних розслідувань "Схеми"

Таке одностайне рішення прийнято на позачерговому засіданні наглядової ради банку, розповідає Еспресо.TV.

Як сповіщає пресслужба банку, що під час засідання члени Наглядової ради АТ "Укрексімбанк" констатували, що своїми діями Тельбізов та Осипов довели, що "вони не здатні належним чином виконувати свої обов'язки, передбачені їх посадовою інструкцією в результаті, серед іншого, нерозуміння вимог та положень Кодексу етики та корпоративних цінностей Банку та наявність конфлікту між особистими інтересами та інтересами Банку".

"Члени Наглядової ради дійшли висновку, що подальше перебування Тельбізова І.Г. та Осипова О.Л. на посадах створює загрозу всій системі безпеки Банку та його стабільній та безперервній діяльності загалом, що створює суттєві операційні, комплаєнс та репутаційні ризики", - йдеться у повідомленні на сторінці банку у Facebook, яке з'явилося близько 23:00 в п'ятницю, 12 листопада.

  • Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку", наближеним до президента Володимира Зеленського банкіром з Кривого Рогу Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
  • Відео нападу видалили, але невдовзі його вдалося відновити.
  • При цьому в самому "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Мецгера спершу пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
  • Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що керівництво "Укрексімбанку", який належить державі, мало зробити все, для недопущення конфлікту з журналістами проєкту "Схеми".
  • Скандал вийшов на міжнародний рівень.



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Укрексімбанк
Схеми
напад на журналістів
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