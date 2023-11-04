Вісім артилерійських установок Archer уже перебувають в Україні, - міноборони Швеції
У п'ятницю, 3 листопада, у Швеції офіційно підтвердили, що вісім самохідних артилерійських установок Archer уже перебувають на озброєнні Збройних Сил України
Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
"Сьогодні в Україні відзначають День ракетних військ і артилерії. Дуже вдалий день, щоб офіційно оголосити, що в обіцяних артилерійських знарядь Swedish Archer тепер новий власник - Збройні Сили України", - написав він.
За його словами, завдяки поєднанню швидкості, точності та мобільності "Арчер" сприятимуть поверненню Україною втраченої території та відновленню своєї свободи.
"Ласкаво просимо в сім'ю Archer", - наголосив очільник міноборони Швеції.
У коментарі SR Ekot він уточнив, що зараз в Україні перебувають вісім одиниць артустановок, які передали згідно з рішенням уряду в січні.
"Це, звичайно, важливо для українців, тому що система "Арчер" має хорошу мобільність і хорошу точність", - зазначив Йонсон.
Довідково: Archer - шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях. Особливість Archer полягає в тому, що її апарат заряджання дозволяє випускати 6 снарядів за 30 секунд по різних траєкторіях.
- На початку 2023 року уряд Швеції схвалив передачу Україні артилерійської системи Archer, а також 50 бойових машин піхоти Type 90.
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