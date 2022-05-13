Вісім найсвіжіших фільмів: У Львові та Києві відбудеться кінофестиваль "Нова українська хвиля"

Про програму фестивалю та квитки йдеться на сайті фестивалю.

З 19 по 22 та з 26 по 29 травня в кінотеатрах "Планета кіно" можна буде переглянути українські стрічки. Кіносеанси розпочинатимуться о 18:00.

Фестиваль складатиметься з двох секцій фільмів, знятих після 2014 року. Одна секція "Кіно наших днів" - про соціальне кіно. Інша - "Люди війни" - присвячена війні Росії проти України.



У межах кожної секції відбуватиметься показ 4 фільмів. У першій секції покажуть соціальну драму "Плем'я" (2014), ліричну комедію "Мої думки тихі" (2020), соціальну комедію "Герой мого часу" (2018) та підліткову драму "Стоп-Земля" (2021).



У програмі другої будуть чотири драми: "Черкаси" (2019), "Додому" (2019), "Погані дороги" (2020) та "Атлантида" (2019).

Мета фестивалю показати, що "нова українська хвиля" є унікальним явищем в українській культурі, формує сучасний кінематограф, працює з унікальними темами та намагається осмислювати важливі соціальні події та явища.

"Під час війни кінотеатри знаходяться у дуже важкій ситуації, передусім через постійні повітряні тривоги, через які ми перериваємо показ фільму та евакуюємо наших гостей. Можливо, війна не найкращий час для івентів, однак ми віримо, що культура - це один зі стовпів, на які спирається наша національна ідентичність, тому, що більше культурних подій, тим сильніші ми стаємо! Саме тому, ми вирішили організувати кінофестиваль, щоб привернути увагу до найкращих картин нової хвилі", - коментує маркетинг-директор "Планети кіно" Анатолій Козловський.

Після показу кожного фільму відбуватиметься обговорення стрічки у форматі онлайн-подкасту. Модераторами зустрічей є співзасновники Gogol.Media та подкасту про літературу "Вуса Гоголя" Вадим Кириленко та Микита Рибаков, а також кінокритики Ігор Кромф та Станіслав Тарасенко.



Гостями подкасту стануть режисери Мирослав Слабошпицький ("Плем'я"), Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі"), Валентин Васянович ("Атлантида"), Нарім Алієв ("Додому"), а також актори та акторки Марія Федорченко ("Стоп-Земля"), Дмитро Сова, Євген Лемах ("Черкаси").

Нагадаємо, фільм Олега Сенцова "Носоріг" вийде на Netflix 23 травня. Він стане першим українським ігровим фільмом, який покажуть на Netflix, до цього платформа купила документальний фільм "Домашні ігри" української режисерки Аліси Коваленко.

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