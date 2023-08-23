Висловити тверду підтримку: Україну відвідають депутати парламентів 14 країн та Європарламенту

Про це пише EER.

23 серпня у Києві проходить третій саміт Кримської Платформи, на якому будуть присутні члени делегації, а у четвер, 24 серпня, у День Незалежності України, депутати відвідають аеродром у Гостомелі та місто Ірпінь.

На зустрічах з представниками урядів європейських країн планується обговорити ситуацію у сфері безпеки та надання Україні допомоги, необхідної для стратегічної перемоги над Росією, також буде порушено питання про притягнення РФ до відповідальності та про компенсацію завданих війною збитків.

Голова комісії парламенту Естонської республіки із закордонних справ Марко Міхкельсон заявив, що мета міжнародної делегації - висловити тверду підтримку Україні під час візиту, що випадає напередодні Дня Незалежності, повідомила пресслужба рійгікогу.

У рамках дводенного візиту в Україну візьмуть участь делегати від Австрії, Бельгії, Болгарії, Естонії, Іспанії, Ірландії, Ісландії, Канади, Литви, Польщі, Португалії, Швеції, Німеччини, Фінляндії та Європейського парламенту, які входять до створеної для підтримки України всесвітньої парламентської мережі United4Ukraine.

Делегації проведуть зустрічі зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком і керівниками парламентських комісій, а також урядовцями.