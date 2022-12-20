"Очікувано! Венеціанська комісія рекомендує змінити так званий євроінтеграційний законопроєкт про Конституційний Суд України. Під час обговорення законопроєкту Європейська Солідарність попереджала, що саме такий висновок зробить Венеціанка. І наполягали на наших правках, які б привели проєкт у відповідність до європейських норм. Й зробили б конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим", – зазначає Геращенко.

"Ми чи не єдині не голосували за цей законопроєкт у нинішньому вигляді. Як завжди, його протягли руками СН, ОПЗЖ та інших. Зараз маємо великі ризики узурпації КСУ владою і повної залежності цієї інституції, яка буде призначатися з одного центру. Це небезпечно для всієї судової системи й демократії загалом", – вважає Ірина Геращенко.

"Недостатньо поставити європейський прапорець навпроти законопроєкту в порядку денному. Важливо наповнити закони змістом, що відповідає нормам і практиці ЄС. З цим – часто біда. У висновку Венеціанської комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого члена з-поміж незалежних міжнародних експертів. Ми в поправках наполягали на 8 експертах Дорадчої групи й обов’язковому включенні туди представників громадськості й міжнародних експертів", – нагадала співголова фракції.

"ВР прийняла закон, який передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Це і є узурпація влади. Не знаю, як за це можна було голосувати", – резюмує Ірина Геращенко.