Висновок Венеціанської комісії був очікуваний, закон про КСУ у такому вигляді не можна було приймати, - Геращенко
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці у мережі Facebook зазначає, що висновок Венеціанської комісії щодо закону про Конституційний Суд України був прогнозованим. Вона нагадала, що фракція не голосувала за цей закон і застерігала про його невідповідність європейським стандартам
"Очікувано! Венеціанська комісія рекомендує змінити так званий євроінтеграційний законопроєкт про Конституційний Суд України. Під час обговорення законопроєкту Європейська Солідарність попереджала, що саме такий висновок зробить Венеціанка. І наполягали на наших правках, які б привели проєкт у відповідність до європейських норм. Й зробили б конкурс на обрання суддів КС незалежним і прозорим", – зазначає Геращенко.
"Ми чи не єдині не голосували за цей законопроєкт у нинішньому вигляді. Як завжди, його протягли руками СН, ОПЗЖ та інших. Зараз маємо великі ризики узурпації КСУ владою і повної залежності цієї інституції, яка буде призначатися з одного центру. Це небезпечно для всієї судової системи й демократії загалом", – вважає Ірина Геращенко.
"Недостатньо поставити європейський прапорець навпроти законопроєкту в порядку денному. Важливо наповнити закони змістом, що відповідає нормам і практиці ЄС. З цим – часто біда. У висновку Венеціанської комісії йдеться, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого члена з-поміж незалежних міжнародних експертів. Ми в поправках наполягали на 8 експертах Дорадчої групи й обов’язковому включенні туди представників громадськості й міжнародних експертів", – нагадала співголова фракції.
"ВР прийняла закон, який передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Це і є узурпація влади. Не знаю, як за це можна було голосувати", – резюмує Ірина Геращенко.
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