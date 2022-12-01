Високопосадовці митниці блокували вивезення українського зерна до ЄС: СБУ викрила зловмисників з Київщини, Львівщини та Буковини

Про це інформує Служба безпеки України.

"В результаті слідчо-оперативних дій на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях заблоковано корупційну схему. Викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій", – пише пресслужба.

Слідчі встановили, що за хабарі зловмисники "гарантували" представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення гуртових партій сільськогосподарської продукції, яку експортували до країн Європейського союзу, зокрема українське зерно.

Крім того, учасники вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну "іноземні товари широкого вжитку". У разі відмови – працівники митниці створювали перешкоди, робили бюрократичні "відмови".

"Задокументовано факт вимагання грошей заступником начальника митного поста "Спеціалізований" у столичному регіоні. Серед іншого, він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. Тож, аби його фірма працювала, він вимушений був взяти декілька днів відпустки, щоб заплатити хабар", – роз'яснили правоохоронці.

Щодня організатори схеми одержували сотні тисяч гривень.

Чиновника затримали під час отримання хабаря. Нині вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників злочину.

Також правоохоронці провели обшуки вдома та на роботі заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста "Городок" на Львівщині.

У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин і притягнення винних до відповідальності.

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