Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідство встановило, що після окупації міста Старобільськ на Луганщині вже колишня головна інспекторка юридичного сектору митниці почала активна співпрацювати з рашистами. Зокрема, обійняла посаду в "управлінні юстиції міністерства юстиції "ЛНР". Експрацівниця митниці стала керівницею "відділу записів актів громадянського стану".



Також ще одна колишня працівниця правоохоронних органів в Ізюмі Харківської області добровільно обійняла посаду у псевдоміліції. Зловмисниця перевіряла українців під час "фільтрації", а після звільнення міст втекла з російськими загарбниками.



Обом фігуранткам повідомили про підозру. Їм загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

В Україні ватажку "ЛНР" Леоніду Пасічнику та 8 "депутатам" "ДНР" оголосили підозри в колабораціонізмі за організацію псевдореферендумів на окупованих територіях.

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