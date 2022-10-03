Співпрацювали з окупантами на Луганщині та Харківщині. Експрацівниць митниці та правоохоронних органів підозрюють у держзраді
ДБР викрило двох зловмисниць, які, перебуваючи на посадах у Держмитниці та правоохоронних органах, почали співпрацювати з російськими окупантами
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Слідство встановило, що після окупації міста Старобільськ на Луганщині вже колишня головна інспекторка юридичного сектору митниці почала активна співпрацювати з рашистами. Зокрема, обійняла посаду в "управлінні юстиції міністерства юстиції "ЛНР". Експрацівниця митниці стала керівницею "відділу записів актів громадянського стану".
Також ще одна колишня працівниця правоохоронних органів в Ізюмі Харківської області добровільно обійняла посаду у псевдоміліції. Зловмисниця перевіряла українців під час "фільтрації", а після звільнення міст втекла з російськими загарбниками.
Обом фігуранткам повідомили про підозру. Їм загрожує довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.
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