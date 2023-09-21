Виступ Зеленського у конгресі США допоможе ухвалити новий пакет фінансування для України ,- Кірбі
У Білому домі підкреслили важливість того, що президент Зеленський під час візиту до Вашингтона спланував зустріч із американськими законодавцями
Таку позицію висловив у середу під час віртуального брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Життєво важливо, щоби цей додатковий пакет був ухвалений, тож ми продовжимо взаємодіяти із членами Конгресу",- зауважив представник Білого дому.
Він зазначив, що впродовж останніх 18 місяців адміністрація Байдена послідовно інформувала членів Конгресу США про допомогу Україні. При цьому, Кірбі наголосив, що для українців ніхто не виписує "незаповнених чеків", як про це заявляють окремі законодавці.
"Кожна річ, яку ми надаємо Україні, робиться після вичерпних консультацій з членами Конгресу",- повідомив представник Білого дому.
Кірбі назвав нинішній етап розвитку ситуації в Україні "критичним часом" та підкреслив важливість, що президент Зеленський під час візиту до Вашингтона спланував зустріч із американськими законодавцями.
"Ми вважаємо, що для членів Конгресу дійсно важливо почути безпосередньо від президента Зеленського про те, з чим він зіткнувся в цьому контрнаступі",- зауважив представник адміністрації США.
- Володимир Зеленський у понеділок, 18 вересня, розпочав візит до США. Він, зокрема, взяв участь у роботі 78-ї сесії Генасамблеї ООН, виступив у Раді Безпеки та провів низку зустрічей з іноземними лідерами. 21 вересня Зеленський відвідає з візитом Вашингтон, де виступить у конгресі, а у Білому домі зустрінеться з Джо Байденом.
- 15 вересня стало відомо, що Володимир Зеленський 21 вересня зустрінеться із президентом США Джо Байденом .
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.73 Купівля 37.73Продаж 38.48
- EUR Купівля 40.54Продаж 41.49
- Актуальне
- Важливе