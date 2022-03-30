Вітаємо, брати! Футболіст збірної України Малиновський відреагував на вихід Польщі на ЧС-2022

Про це Малиновський написав у twitter.

Малиновський виклав фото святкування польських футболістів перемоги у вирішальному стиковому матчі проти Швеції (2:0) та написав польською мовою: "Вітаємо, брати!".

Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.