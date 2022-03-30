Вітаємо, брати! Футболіст збірної України Малиновський відреагував на вихід Польщі на ЧС-2022
Півзахисник збірної України Руслан Малиновський привітав футболістів з Польщі з виходом до фінальної частини чемпіонату світу-2022
Про це Малиновський написав у twitter.
Малиновський виклав фото святкування польських футболістів перемоги у вирішальному стиковому матчі проти Швеції (2:0) та написав польською мовою: "Вітаємо, брати!".
Збірна України продовжує боротьбу за путівку та зіграє у червні у півфінальному стиковому матчі проти Шотландії. Переможець зустрінеться у грі за путівку на ЧС з Уельсом.
- 29 березня збірні Польщі та Португалії здобули путівки до фінальної частини ЧС-2022.
- Станом на 30 березня визначилися 27 учасників фінальної частини чемпіонату світу-2022.
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