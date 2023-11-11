Служба в армії, волонтерство та борги Кондратюку: як змінилося життя Віталія Козловського після початку повномасштабного вторгнення

Віталій Козловський співак і заслужений артист України родом зі Львова. Має понад 50 нагород та премій, зокрема: "Пісня року" (2005-2010), "Золотая шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав декілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Хрустальний мікрофон", як найбільш успішний переможець талант-шоу, "Кращий співак" за версією Ukrainian Music Awards.

Як розпочалася кар’єра Козловського

Сімнадцятирічний студент факультету журналістики Львівського університету імені Франка у жовтні 2002 року переміг у телепрограмі "Караоке на майдані". Саме тоді на всю Україну він виконав пісню "Вона" гурту "Плач Єремії". А вже наступного року став переможцем першого сезону музичного телепроєкту "Шанс". До першої позиції його привела пісня "Чорнобривці".

Згодом, у 2004 році, юнак брав участь у конкурсі "Нова хвиля". Він навіть став учасником національного відбору "Євробачення" у 2010 та 2017 роках.

Крім того, Віталій виконав уперше в Україні складений офіційний гімн української олімпійської збірної під назвою "Чемпіони".

Продюсером зірки на той час був Ігор Кондратюк. Вони презентували пісні "Холодная ночь", "Пинаколада, "Небо плаче", "Нерозгадані сни", "Красота-Разлука", "Тільки кохання", "20UA" та інші.

У 2006 році Козловський став бронзовим призером першого сезону українського проєкту "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" разом з партнеркою Ксенією Горб.

У 2012 році він розпочав новий творчий шлях після розриву співпраці з продюсером Ігорем Кондратюком та випустив пісню "Сияние". За версією Музвар, випадок артиста з продюсером увійшов до ТОП-5 найвідоміших випадків розриву взаємин у музичній індустрії України. У тому ж році виходить кліп на пісню, який зняв Алан Бадоєв. А вже наступного року сам став продюсувати молоду співачку Юлію Думанську.

Під час нового етапу творчості він випускає сингли, які також стали популярними "Мала", "Моє море", "Літай", "Фото на пам’ять", "Моё желание", "Отпускаю на" та інші.

Роки творчості та виступи за час війни на Донбасі

У 2014-му році, після подій Майдану, Віталій випустив пісню "Небачене побачено" в основу якої ліг вірш поетеси Ліни Костенко "Пісенька з варіаціями". 3 грудня 2015 року Віталій відспівав сольний концерт "220" в палаці мистецтв "Україна". У вересні 2016 року в інтерв'ю "Апостроф" на запитання, чи повернеться Крим під контроль України, він відповів: "Мені все одно, що й де перебуває". У листопаді 2017 року Козловського критикували після публікації його фото з колишньою міською головою Слов'янська Нелею Штепою, звинуваченою у тероризмі. У грудні тогоріч отримав нагороду за пісню "Моє море", яку написав разом з Тимуром Усмановим. 9 травня 2018 Козловський взяв участь святкуванні так званого дня перемоги у Москві.

Уже після виступу він зізнався, що був зосереджений на своїй творчості: "Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив". Після цього у Львові, Києві та інших містах скасували його виступи. Проте вже у листопаді того ж року він дав свій сольний концерт на майданчику в самому центрі Києва Bel Etage Music Hall.

У грудні 2021 року Віталій відзначив 18-річчя творчості. На його офіційній сторінці з’явився з цього приводу пост. За двадцять днів до великої війни він презентував танцювальну пісню "Мовою серця".

Перший рік повномасштабного вторгнення РФ: мовчання, допомога, творчість

Перший пост співака з’явився через вісім днів від початку великої війни, 4 березня 2022 року.

"Українці ми з вами сьогодні одне ціле, один організм, який тремтить та стискає водночас кулак. Одна душа, яка плаче, але вірить в нашу перемогу. Одне величезне серце, яке болить, але буде боротися до кінця. Ми разом! Кохаю та пишаюсь…" - написав Віталій.

Тоді один із користувачів прокоментував допис: "Прозрел Виталик? Ну слава Богу".

Згодом він розповів під час телемарафону, що піклується про літню жінку з діабетом і доставляє їй інсулін. Водночас розповідаючи про це співак забуває назву сполуки та перепитує у помічників. Тоді ж він жалівся, що його сторінку в Інстаграмі заблокували на декілька днів.

Також Віталій наголосив, що не виїжджає за кордон і перебуває вдома, у Києві, та нині не спілкується з колегами з РФ, а навіть проклинає їх за виправдовування війни. Але, як він сказав, є й адекватні люди там, які перепрошують у нього за обстріли та агресію війська. На запитання чим він займається, Козловський відповів, що оберігає власний двір.

Під час інтерв’ю Славі Дьоміну артист зізнався, що російські новини мають вплив на його маму, яка проживає в Італії.

"Вона зі мною теми мови, війни, вона взагалі ці теми не підіймає. Це я завжди підіймав, я завжди про це говорю, а вона завжди про них мовчить. Тому яка в неї позиція, я тільки можу здогадуватися", - розповів Козловський.

10 березня на Майдані Незалежності Віталій записав відеозвернення про початок повномасштабної війни: "Я прокинувся зранку від вибухів і весь час у мене було відчуття, що це суцільний день у якому немає кінця. Зараз 14-й день війни, я в Києві. Це моя позиція, це моє рідне місто, за яке я стоятиму до останнього. Я допомагаю ліками та продуктами тим, хто цього потребує".

Далі співак публікував, як волонтерив, допомагав пакувати гуманітарну допомогу - ліки, продукти, корм для тварин. Він співав для лікарів у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

18 квітня тогоріч Віталій презентував пісню "Інша весна", де на тлі музики зобразили хроніки воєнної столиці - щемливі кадри розтрощених будівель та доль.

Водночас в Інстаграмі артист хизувався своїми досягненнями у стрільбі. "Досить влучно", - прокоментував він.

Після перемогли України у битві за Харків, у травні, Віталій відправився туди та показав відео обстріляного, зруйнованого, але незламного міста. Згодом він відвідав Запоріжжя, Сєверодонецьк та Кривий Ріг.

Разом із патріотичною концертною програмою Віталій виступав перед військовослужбовцями, яких, як повідомлялося, за декілька днів мали відправити в гарячу точку.

У липні Козловський презентує спільно з саундпродюсером IKSIY (Андрієм Ігнатченком) трек "Перемога".

У серпні 2022 році був нагороджений президентом України Володимиром Зеленським Орденом "За заслуги" III ступеня - за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку.

26 серпня українці почули новий трек Віталія Козловського "Тихим дотиком" про почуття людей, яких роз’єднала війна, проте вони вірять, що повернуться живими та будуть знову разом.

Тим літом артист поїхав до США. Під час концертів у Лос-Анджелесі з фондом Ukraine United Association було зібрано 1,2 мільйона гривень, за які придбали вакуумні апарати для загоєння ран для лікарень.

А вже у жовтні 2022 року Козловський представив пісню "Вільні" так званий маніфест свободи й незламності українців. Автор Ігор Лузанов написав її після того, як ворожа ракета зруйнувала його дім в Харкові. Під обстрілами та емоціями від пережитого і народились рядки композиції.

"Мене вразила історія "Пташки" - Катерини Поліщук. Цю пісню я співаю з думками про неї та про героїчних людей, які стоять за нас усіх", - сказав тоді Віталій.

Армія, фронт, обстріли: нові перипетії для Козловського

Рік артиста розпочався ще з однієї прем'єри. 10 лютого він презентував нову композицію "Про нас".

"У темні часи захотілось заспівати про світле... про нові душевні перспективи... про любов. Адже, саме вона не дає опустити руки та мотивує щоденно, і цінність цього почуття сьогодні ми розуміємо як ніколи. Хід нашого життя змінився, точку неповернення пройдено, нова історія вже пишеться тут і зараз!" - пише Козловський.

Напередодні 93-го Дня народження Ліни Костенко, 17 березня, Віталій перевипустив пісню "Небачене побачено" на вірш поетеси.

Після чергової поїздки співака на Донбас, він був вражений надлюдськими зусиллями воїнів, які виборюють кожен міліметр української землі.

"Якою дорогою ціною дістається справедливість. Ця ціна - життя наших людей. І розуміючи це, ми просто не маємо права жити так, ніби війни немає, не маємо сваритися, скаржитися. Тільки об’єднуватися, допомагати, донатити, робити все, що в наших силах та наближати перемогу на своєму фронті в тому числі! Кожне слово пісні по особливому проживається та глибоко осмислюється в ці дні, зважаючи на надлюдську жорстокість ворога стосовно українців, до воїнів, до полонених..." - поділився Козловський, коли відбулася його прем'єра пісні "Струни" з Тарабаровою. Композиція стала реквієм у пам'ять тих, хто назавжди залишився стояти за правду та за рідну землю. Вона присвячена Героям, які полягли на війні.

У квітні Віталій зізнався, що виступи йому не приносять грошей, але він їх називає найдорожчими. Адже захисники платять своїми життями за можливість зібратися і заспівати. Артист вкотре закликав донатити на армію.

20 квітня співак перевипустив кліп на пісню "Інша весна", де показав сучасний Київ із тим, який був у 2022 році: "Якщо чесно, то минулого року я не був впевнений, що доживу до сьогодні, адже на сусідніх вулицях у Києві були понівечені будинки від ударів ракет, на згарищі лежали уламки, а люди плакали, бо втратили рідних і сусідів, залишились без нічого і не знали, що буде далі. Я думав, що наступна ракета прилетить у мій будинок, тому, хотів якнайшвидше випустити свою "останню" пісню-крик душі".

У травні артист виступив у вільному місті Ірпінь, а згодом і у Харкові.

У другий рік великої війни, 13 червня, співак отримав повістку. Представниця Козловського підтвердила цю інформацію.

Він мобілізувався як солдат 4-ї бригади оперативного реагування Національної гвардії України "Рубіж". Водночас продовжив свою музичну кар’єру.

Уже за тиждень музикант показався у військовій формі та з бойовою зброєю і розповів, як утилізовуватиме ворога. Козловський прибув на полігон та поділився думками про майбутнє. Також він виклав відео, де побратими змінили зовнішність артисту, збривши бороду.

15 липня він закінчив проходження програми бойової підготовки на полігоні. Віталій зізнався, що в новому режимі не мав ані сил, ані часу на творчість та відчував сильну втому. А вже за п'ять днів Козловський склав військову присягу на вірність українському народові перед тим, як заступити на службу в Національній гвардії України, та показав зворушливе відео.

Згодом артист вже показував свої будні окопу.

Попри службу він поїхав на декілька днів у Рівне, аби виступити та придбати необхідні речі для передової.

28 серпня артист виступив на церемонії нагородження "Національної легенди України 2023", отримав відзнаку та заспівав пісню Кузьми Скрябіна "Мам".

"Ще буквально вчора я був на позиціях і жив у бліндажі, а сьогодні стою на сцені… Це два протилежні світи, які зійшлися в суперечності. Врешті, мене відпустили до Києва заради цього виступу. Велике хвилювання і велика честь. Співаю після промови Володимира Зеленського. Співаю, щоб вшанувати загиблого Героя, чия Мати отримує відзнаку з рук президента. Посмертно. Співаю символічно пісню Того, хто свого часу став моїм провідником і наставником. Яка має зараз особливий сенс для кожної, хто чекає сина з війни", - прокоментував Козловський.

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська нагородили його відзнакою "Національна легенда".

Також Козловський записав відео з нагоди Дня танкових військ. Разом із побратимами і посестрами він похизувався "прогулянкою" на танку.

18 вересня Віталія посвятили в артилеристи, він зафільмував, як, перебуваючи на фронті, веде вогонь по ворогу.

Часом артист нагадував про себе в Інстаграмі та публікував фото зі служби. Ось, наприклад світлина з кладовища спалених автівок.

У вересні Віталій провів так званий room-тур бліндажем.

38-річний український артист розповів, що дощ на фронті створює дискомфорт, але разом із тим дає багато позитивного для бійців: "Це можливість безпечно виїхати з позицій і вивезти техніку. Бо в дощ ворог не підіймає свої безпілотники, і можна їхати у відносній безпеці". Козловський уточнив, що незадовго до зливи жартував з побратимами, що буде піснями викликати дощ.

Після трьох місяців служби в Нацгвардії, 17 жовтня, він заявив, що перевівся до Збройних сил у Києві. Віталій пояснював, що в новій частині у нього буде більше можливостей для допомоги війську.

Піар-директорка Козловського Юлія Бакуменко розповіла, що співак продовжив службу: "Віталій залишатиметься військовим до закінчення війни. Він продовжує служити і залишається чинним військовим. Але вже не в структурі Нацгвардії".

Зараз дуже складно переводити військових з одного підрозділу в інший і Бакуменко сказала, що Козловський теж змінив підрозділ не за своїм бажанням: "Звичайно, так не буває: захотів - перевівся. Підстава переведення - відповідне розпорядження командування".

Проте досі достеменно невідомо, у якому саме підрозділі артист служить.

Наприкінці жовтня співак оголосив збір на потреби бійців, які нині перебувають на сході України. Це військові, разом з якими музикант улітку проходив військовий вишкіл. Їм необхідні квадроцикл, шини, буржуйка, аптечки, спальники, зимові речі, грілки та ліки проти застуди.

Українська блогерка Аліна Шаманська стверджує, що музикант дійсно бере участь в боях за Україну та ледь не загинув.

"Мій близький друг Віталій Козловський зараз дійсно воює. Я бачила відео, які не можна показувати, і які він не показує. Я бачила, як він стріляє. Козловський дійсно ризикує своїм життям, він сидить в окопах, він потрапляв під обстріл, після якого ледь не вмер. Він прощався з життям і думав, що це його останній день", - розповіла вона.

У цей четвер артист записав відео після поширення фейків про його смерть та закликав перевіряти інформацію. Артист вважає, що маніпуляція смертями вказує на те, що у ворога "справи кепські".

Також Козловський розповів, що його побратими натрапили на міну, авто розірвало, і військові зазнали серйозних поранень. Тому закликав підписників підтримувати збори та донатити.

Чому та скільки винен: борг Козловського Кондратюку

Ця справа розпочалась ще понад 10 років тому, проте цьогоріч набрала нових обертів. Скандал щодо боргу актуалізував нинішній продюсер Віталія Вадим Лисиця, який звернув увагу на те, що заборгованість у 2 мільйони гривень Козловський сплачує із зарплати військового. До того ж його обурило, що Кондратюк відмовився повернутися до цієї теми після перемоги. Лисиця назвав "зашкваром" те, що колишній продюсер Ігор не пробачив експідопічному борг.

Із поясненням виступив сам артист, зазначивши, що не може скинутися на спільний збір з побратимами через те, що половина його військової зарплати направлена на користь експродюсера і на погашення штрафу у держбюджет, а інша - блокується і списується виконавчою службою майже повністю. Причина цьому - судове рішення, винесене за підсумками справи про порушення авторських прав. Козловський наголосив, що після усіх відшкодувань у нього з зарплати військового не залишається майже нічого.

Сам Кондратюк заперечує, що отримує "левову частку" військової зарплатні артиста. Він назвав Віталія неуком та рецидивістом-порушником авторського права.

Тоді український юрист Богдан Кушнір прокоментував цю суперечку та наголосив, що музикант зобов'язаний сплачувати борг, навіть перебуваючи на службі, але може домовитися з експродюсером, аби тимчасово зупинити виплати та продовжити їх після завершення війни.

23 жовтня Козловський записав відеозвернення, у якому запропонував Кондратюку мирову угоду, яка передбачає особисту зустріч, сплату боргу декількома платежами та можливість придбати права на окремі пісні зі старого репертуару. У відповідь Кондратюк назвав його пропозицію маячнею.

Продюсер співака Вадим Лисиця відреагував на небажання Ігоря погоджуватися та заявив, що той просив позичити Козловському 40 тисяч доларів, щоб музикант виплатив борг експродюсеру. Згодом Кондратюк повідомив, що це рішення залежить не від нього.