Витік документів Пентагону: в Україні діють спецпризначенці НАТО, зокрема 50 британців
Один з документів Пентагону, що опинився в мережі, свідчить про роботу в Україні сил спеціального призначення НАТО. Найбільший контингент мають Велика Британія та Латвія
Про це повідомляє The Guardian.
В документах США від 23 березня ідеться про кількість спецпризначенців НАТО, які знаходилися в Україні у лютому та березні. Витік даних Пентагону свідчить про перебування сил спеціального призначення Великої Британії (50), Латвії (17), Франції (15), США (14) та Нідерландів (1).
Зазначається, що в документах відсутня інформація, де знаходяться та якою саме діяльністю займаються представники Альянсу, а також чи збереглася присутність контингенту на тому самому рівні.
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- Пентагон розслідує витік таємних документів США й НАТО щодо контрнаступу України. У соціальних мережах з'явилися засекречені документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
- CNN повідомило, що українське командування змінило деякі свої військові плани після того, як стався витік секретних документів Пентагону у мережу.
- Наразі у Пентагоні досі оцінюють масштаби витоку секретних документів, які також пов'язані з Україною. Радник офісу президента Михайло Подоляк своєю чергою зазначив, що документи не містили даних про контрнаступ ЗСУ.
- Деякі з цих документів не пройшли перевірку на оригінальність, у Білому домі їх назвали підробкою. А журналісти Associated Press дізналися, що людиною, яка опублікувала секретні документи Пентагону в Discord, може бути дитина.
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