Про це повідомляє The Guardian.

В документах США від 23 березня ідеться про кількість спецпризначенців НАТО, які знаходилися в Україні у лютому та березні. Витік даних Пентагону свідчить про перебування сил спеціального призначення Великої Британії (50), Латвії (17), Франції (15), США (14) та Нідерландів (1).

Зазначається, що в документах відсутня інформація, де знаходяться та якою саме діяльністю займаються представники Альянсу, а також чи збереглася присутність контингенту на тому самому рівні.

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