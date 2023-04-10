Витік секретних документів Пентагону є реальним, - полковник СБУ Костенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

Полковник СБУ дав коментар щодо витоку секретних військових документів у США про війну в Україні.

"Виходячи з того, що я бачу і з мого спілкування з людьми, у тому числі зі спецслужб, то це є реальним витоком інформації. Питання - наскільки цей виток глибокий, також наскільки він був контрольований чи це заслуги російської розвідки. Виток був, російська розвідка дещо підкорегувала у цих документах і виклала їх, щоб спробувати зірвати наші плани. Знову ж таки питання – наскільки глибоко вони все знають, також як часто, чи це було одноразово, вони отримують цю інформацію, чи є дотепер у них доступ до неї", - зауважив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Роман Костенко додав, що у США не заявили про те, що це була дезінформація та неправда, а далі продовжують розслідування.

"Ті, у кого цей витік відбувся, кажуть, що будуть розбиратися наскільки це серйозно. Я думаю, що це удар по авторитету США і НАТО, тому будуть розбиратися на державному рівні, також на рівні спецслужб. Стосовно впливу цього витоку на Україну, то якщо зараз дійсно вирахують, що та інформація мала правильні дані, то доведеться корегувати наші плани щодо проведення якихось дій, чи то будуть наступальні, чи оборонні, також міняти схеми поповнення нас боєприпасами. Скажімо так, це серйозно і тягне на великий скандал. Головне - знати, чи немає противник можливості надалі здобувати цю інформацію", - зазначив Костенко.