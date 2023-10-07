Витрати ЄС на біженців з України зростають, - CNN
Польща, Німеччина та Чехія стали лідерами з витрат на українських біженців у співвідношенні до власного ВВП
Про це повідомляє CNN.
Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, опублікованими у вересні, Польща прийняла другу за кількістю українських біженців (близько 960 тис.) серед країн-союзників після Німеччини (майже 1,1 мільйона).
Зазначається, що близько 78% прямої підтримки України з боку Польщі йде на витрати на біженців - 17 мільярдів доларів з майже 22 мільярдів доларів.
Якщо врахувати витрати на біженців у розрахунках ВВП, то вага допомоги Польщі Україні становить 3,2% ВВП, порівняно з менш ніж 1% для Німеччини.
Фото: CNN
Фото: CNN
- У дослідженні CNN також назвали країни, які найбільше допомагають Україні. Норвегія, країни Балтії та Данія стали найбільшими донорами України у співвідношенні до власного ВВП.
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