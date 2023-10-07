Витрати ЄС на біженців з України зростають, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Згідно з даними Агентства ООН у справах біженців, опублікованими у вересні, Польща прийняла другу за кількістю українських біженців (близько 960 тис.) серед країн-союзників після Німеччини (майже 1,1 мільйона).

Зазначається, що близько 78% прямої підтримки України з боку Польщі йде на витрати на біженців - 17 мільярдів доларів з майже 22 мільярдів доларів.

Якщо врахувати витрати на біженців у розрахунках ВВП, то вага допомоги Польщі Україні становить 3,2% ВВП, порівняно з менш ніж 1% для Німеччини.



Фото: CNN

Фото: CNN