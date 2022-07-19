Про це повідомляє телеканал "Настоящее время" з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Згідно з проєктом санкцій, який телеканл отримав від джерела в дипломатичних колах ЄС, Бєлоусов потрапить під санкції, оскільки "наступного дня після вторгнення (Росії в Україну) він був присутній на нараді в Кремлі і переконував російських олігархів, які зібралися там, продовжити співробітництво з підсанкційними російськими банками".

Що стосується Собяніна, то його ЄС називає близькими до Путіна.

Також у санкційному переліку є двоє народних артистів Росії – Сєргєй Безруков та Владімір Машков. Перший підтримав російське вторгнення в Україну, другий – виступає за визнання так званих "ЛНР" та "ДНР".

Крім того, під обмеження ЄС потраплять ті, кого російські окупанти призначили керувати захопленими українськими містами. Загалом санкції, як повідомлялося, торкнуться 47 фізичних та дев'ятьох юридичних осіб.

Єврокомісія 15 липня оприлюднила проєкт сьомого пакета санкцій проти Росії за вторгнення в Україну.

Експерти критикують його за те, що він мало значимий. Економічний експерт Валерій Клочок вважає, що він ні про що, як і шостий.

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