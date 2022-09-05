Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Як йдеться у повідомленні, віцепрезидентка США Камала Гарріс провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Віцепрезидентка підтвердила постійну міцність американсько-польських відносин і зусиль, спрямованих на зміцнення нашої колективної безпеки, включаючи постійне розміщення передового командного пункту штабу п'ятого корпусу армії США в Познані", - пише пресслужба.

Зазначається, що президент США Джо Байден нещодавно назвав цей проєкт першим постійним пунктом дислокації збройних сил США на східному фланзі НАТО.

Також віцепрезидентка США відзначила щедрість та лідерство Польщі у прийнятті мільйонів українських біженців та наданні критичної гуманітарної допомоги, а також надання життєво важливої ​​допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти українському народу захистити свою демократію від агресії Росії.

Сторони обговорили можливості посилення двостороннього співробітництва з цивільної ядерної енергетики в Польщі.

"Це сприятиме розвитку енергетичної безпеки Європи, підтримає глобальні кліматичні рішення та створить тисячі робочих місць у сфері чистої енергії як у Польщі, так і в США", - йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії надання імені новій військові базі під Познанню, де дислокуються війська США. Відомо, що угоду про посилення присутності американських військ було підписано 15 серпня 2020 року. Показовий момент – тоді польська сторона запропонувала назвати базу на честь тодішнього президента США Дональда Трампа Camp Trump.

З початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 мільйонів прибулих з України.

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