English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Віцепрезидентка США Гарріс обговорила допомогу Україні та зміцнення східного флангу НАТО з прем'єром Польщі Моравецьким

Віцепрезидентка США Гарріс обговорила допомогу Україні та зміцнення східного флангу НАТО з прем'єром Польщі Моравецьким

5 вересня, 2022 понедiлок
08:00
Світ

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у телефонній розмові з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким обговорила питання зміцнення східного флангу НАТО, допомоги Україні та співпраці в галузі цивільної атомної енергетики

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Як йдеться у повідомленні, віцепрезидентка США Камала Гарріс провела телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

"Віцепрезидентка підтвердила постійну міцність американсько-польських відносин і зусиль, спрямованих на зміцнення нашої колективної безпеки, включаючи постійне розміщення передового командного пункту штабу п'ятого корпусу армії США в Познані", - пише пресслужба.

Зазначається, що президент США Джо Байден нещодавно назвав цей проєкт першим постійним пунктом дислокації збройних сил США на східному фланзі НАТО.

Також віцепрезидентка США відзначила щедрість та лідерство Польщі у прийнятті мільйонів українських біженців та наданні критичної гуманітарної допомоги, а також надання життєво важливої ​​допомоги у сфері безпеки, щоб допомогти українському народу захистити свою демократію від агресії Росії.

Сторони обговорили можливості посилення двостороннього співробітництва з цивільної ядерної енергетики в Польщі.

"Це сприятиме розвитку енергетичної безпеки Європи, підтримає глобальні кліматичні рішення та створить тисячі робочих місць у сфері чистої енергії як у Польщі, так і в США", - йдеться у повідомленні.

  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії надання імені новій військові базі під Познанню, де дислокуються війська США. Відомо, що угоду про посилення присутності американських військ було підписано  15 серпня 2020 року. Показовий момент – тоді польська сторона запропонувала назвати базу на честь тодішнього президента США Дональда Трампа Camp Trump.
  • З початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 мільйонів прибулих з України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Польща
війна з Росією
США
допомога Україні
Читайте також:
Тайсон Ф'юрі
4 вересня, 2022 неділя
Ф'юрі підхопився з трибун та нокаутував реслера під час шоу в Британії
хімічна атака дим смог
3 вересня, 2022 субота
На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин, - боєць батальйону "Свобода" Рубан
Виталий Портников
Автор Віталій Портников
3 вересня, 2022 субота
Кремль перемагає там, де є "русскій мір"
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.43
    Купівля 39.43
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.29
    Продаж 40.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
5 вересня
08:41
ЗСУ успішно розгортають контрнаступ не лише на Херсонщині, а й на Донеччині, - ISW
08:27
Ракетний удар по Нікопольському району
Російські окупанти двічі за ніч обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, - ОВА
08:21
Микола Княжицький
Україні потрібні зміни
08:14
Енді Руїс (праворуч) та Луїс Ортіс
У бою з трьома нокдаунами визначився претендент на титул WBC у надважкій вазі
07:44
окупант
В одному з окупаційних підрозділів загарбники збунтувались і відмовилися воювати, - ОК "Південь"
07:30
зруйнована школа
На Херсонщині окупанти погрожують учителям і намагаються підкупити батьків, щоб запустити навчання за програмою РФ, - ОВА
07:07
оперативна обстановка
На Півдні ЗСУ минулої доби знищили понад 100 окупантів, склад боєприпасів, 9 гаубиць і 6 танків
06:26
російські війська окупанти
На Запоріжжі росіяни викрали близько 500 людей, понад 200 досі в заручниках, - ОВА
01:53
Латвія
Біля берегів Латвії розбився приватний літак: його намагалися перехопити винищувачі НАТО, - Reuters
01:22
прапор Росії
США повинні готуватися до припинення існування РФ у її нинішньому вигляді, - американський генерал Ходжес
00:49
Цього тижня Росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке, - Зеленський
"Європа - не "Діснейленд" для прихильників терору": Зеленський про візові обмеження для росіян
2022, неділя
4 вересня
23:30
Денис Шмигаль
Шмигаль запропонував Шольцу шляхи для постачань танків Leopard 2
23:12
Зеленський
Правоохоронці затримали двох осіб, причетних до трагедії у Чернігові, - Зеленський
22:57
На фото Володимир Зеленський
Зеленський оголосив про звільнення трьох населених пунктів
22:44
США і РФ
Посол США у Росії закінчив свою роботу й повернувся на батьківщину
22:35
Сумщина обстріли
Росіяни обстріляли Сумщину: майже 40 прильотів за добу, пошкоджена електролінія
22:08
Олександр Ананічев
"Денацифікувався й демілітаризувався": в Україні ліквідували російського майора
21:57
Росія щодня продукує нові фейки
"Західна зброя не допомагає Україні", "контрнаступ ЗСУ зазнав поразки": Центр при РНБО назвав фейки РФ за тиждень
21:55
Німеччина уряд
У Німеччині російська діаспора вийшла на протест проти санкцій і підтримки України, - Reuters
21:50
Ексклюзив
Перспектив щодо централізованої подачі питної води в Миколаєві, окрім звільнення Херсону, немає, - депутатка облради Москаленко
21:42
Аналітика
Сергій Згурець
Провал росіян на Правобережжі Херсонщини може мати ефект доміно. Колонка Сергія Згурця
21:41
Андрій Клочко
Монобільшість спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автором є фігурант антикорупційного розслідування, "слуга народу" Клочко, - журналістка Трибушна
21:34
Молдова
У Молдову з Росії намагались завезти партію одягу і прапорів з символами Z і V, - ЗМІ
21:28
Оновлено
Харків
Росіяни обстріляли Харків ракетою С-300: є поранені, пошкоджені будинки
21:06
жінки військові
Постановка жінок на військовий облік буде добровільною й лише після ухвалення закону, - заступниця міністра оборони Маляр
20:59
колайдер
"Не хочемо зламати свою іграшку": через енергетичну кризу в Європі можуть зупинити великий адронний колайдер
20:37
окупанти Маріуполь
Бояться руху опору: у Маріуполі росіяни змінюють номери своїх авто на українські та змивають із них букви Z, - Андрющенко
20:28
Інтерв’ю
путін, шойгу
Якщо Путіна ослабити публічно через деокупацію Херсона, то може статися переворот, - Фейгін
20:25
Оновлено
військові жінки
На жінок чекає військовий облік, а не мобілізація. Й лише тих, хто має певну спеціальність
20:11
втрати окупантів
В Україні ліквідували заступника командира полку псковських десантників, - офіцер ЗСУ Штефан
19:46
Ексклюзив
Віталій Портников
Зупинити Росію може тільки можливість обміну ядерними ударами стратегічного характеру, - Портников
19:33
Маріуполь окупанти
У школах Маріуполя загарбники обшукують дітей, забирають у них гроші та прославляють окупацію Росією
19:31
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом
"На порядку денному – енергетична безпека Європи": Шмигаль запропонував Шольцу направити на ЗАЕС спецмісію ЄС і ООН
18:59
Ексклюзив
Іванна Клипмуш-Цинцадзе
Україна виконала одну умову для подальшої інтеграції в ЄС, - нардепка Климпуш-Цинцадзе
18:58
Міністерка економіки Юлія Свириденко та Федеральний міністр праці та економіки Республіки Австрія Мартін Кохер
Україна та Австрія підписали угоду про економічне співробітництво
18:57
Оновлено
Динамо - Зоря
УПЛ: Результати та розклад трансляцій усіх матчів 3-го туру
18:50
Батумі
Влада Грузії заявила про незаконність приватної російської школи в Батумі та Тбілісі
18:28
шахтарі
Окупанти затопили шахти Луганщини, а гірників "мобілізували" на фронт, - Гайдай
18:26
Ігор Кузін
Найближчим часом планують ухвалити рішення про друге бустерне COVID-щеплення для всіх українців, - Кузін
18:23
Ексклюзив
Марк Фейгін
Суттєві засоби введення війни у росіян всі вичерпані, пропаганда - це все, що вони мають, - Марк Фейгін
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV